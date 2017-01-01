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Turgutlu'ya 680 kilometrelik altyapı

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:53
Turgutlu'ya 680 kilometrelik altyapı
Turgutlu'ya 680 kilometrelik altyapı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinin altyapısına 680 kilometrelik yenileme yaptı.
MASKİ, Turgutlu ilçe merkezinin tamamının içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilemek için de çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı ve İller Bankası tarafından ön etüt çalışmalarının yapıldığı proje kapsamında ilçede; 335 kilometre kanalizasyon, 335 kilometre içme suyu ve 10 kilometre yağmursuyu hatları ile 6 adet içme suyu deposu yapımı gerçekleştirilecek. MASKİ'nin ilçeyi baştan yaratacak olan projesi sayesinde Turgutlu merkezdeki altyapı sistemi tamamen yenileyerek eski hatların neden olduğu sorunlar sıfıra indirilecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'nun yüzünü güldürecek proje için düğmeye bastıklarını müjdeleyerek, yaklaşık 700 kilometrelik altyapı çalışmasının ilçe için büyük ve önemli bir rakam olduğunu ifade etti. Başkan Ergün, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzce yürütülecek proje sayesinde Manisamızın en büyük ve gelişmiş ilçelerinden biri olan Turgutlumuzu yeni baştan yaratıyoruz. İlçe merkezinde tamı tamına 680 kilometrelik altyapıyı yenileyeceğiz. Bu Turgutlu için inanılmaz bir rakam. 95 Mahalle projemizle ilçemizin 8 mahallesinde gerçekleştirdiğimiz 50 kilometrelik altyapı dönüşümünün ardından; merkezdeki vatandaşlarımızın da içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve su deposu gibi tüm altyapı ihtiyaçlarına derman olacak yeni projemiz de yola çıktı. Şimdiden tüm Turgutlu'ya ve Turgutlulu hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(AY-Y)

07.05.2017 14:02:27 TSI
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