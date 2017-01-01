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Bakırçay havzası emin ellerde



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kırkağaç merkez ile Karakurt ve Gelenbe mahallelerinin atıksu sorununu çözüme kavuşturan atıksu arıtma tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kırkağaç ilçesinde hizmet veren atıksu arıtma tesislerini ziyaret etti. Coşkun'a ziyaretleri kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ile Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik eşlik etti. Coşkun, Kırkağaç'ta ilk olarak merkez atıksu arıtma tesisinde incelemede bulundu. Günde 314 metreküp atıksuyun arıtılarak Bakırçay'a sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü sağlanan tesiste havalandırma ve çökeltim havuzları gibi önemli noktalar hakkında bilgi alan Genel Müdür Coşkun, "Gediz ve Bakırçay Havzalarının kirlenmesine sebep olan evsel nitelikli atıksuları arıtarak doğaya zararlarını en aza indirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Soma'daki tesisimiz de yakın zamanda hizmete girecek. Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha yaşanabilir bir Manisa ve Türkiye bırakmak adına çalıştırdığımız tesislerimiz sayesinde gün günden daha temiz bir çevre inşa ediyoruz" dedi.

Kırkağaç ziyareti kapsamında Karakurt ve Gelenbe mahallelerinde yer alan atıksu arıtma tesisleri de ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, çevre kirliliği problemlerini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Genel Müdür Coşkun, "Karakurt ve Gelenbe'de belde belediyelerinden devraldığımız tesisleri başarılı bir şekilde işletiyoruz. Güçlü yapılanmamız sayesinde faaliyete aldığımız 13 tesisinin işletme sürecini de kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem Gediz hem de Bakırçay Havzası'nı eski günlerine döndüreceğiz" dedi.

(AY-Y)



07.05.2017 14:05:59 TSI

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