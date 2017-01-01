ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakırçay havzası emin ellerde

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:56
Bakırçay havzası emin ellerde
Bakırçay havzası emin ellerde

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kırkağaç merkez ile Karakurt ve Gelenbe mahallelerinin atıksu sorununu çözüme kavuşturan atıksu arıtma tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kırkağaç ilçesinde hizmet veren atıksu arıtma tesislerini ziyaret etti. Coşkun'a ziyaretleri kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ile Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik eşlik etti. Coşkun, Kırkağaç'ta ilk olarak merkez atıksu arıtma tesisinde incelemede bulundu. Günde 314 metreküp atıksuyun arıtılarak Bakırçay'a sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü sağlanan tesiste havalandırma ve çökeltim havuzları gibi önemli noktalar hakkında bilgi alan Genel Müdür Coşkun, "Gediz ve Bakırçay Havzalarının kirlenmesine sebep olan evsel nitelikli atıksuları arıtarak doğaya zararlarını en aza indirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Soma'daki tesisimiz de yakın zamanda hizmete girecek. Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha yaşanabilir bir Manisa ve Türkiye bırakmak adına çalıştırdığımız tesislerimiz sayesinde gün günden daha temiz bir çevre inşa ediyoruz" dedi.
Kırkağaç ziyareti kapsamında Karakurt ve Gelenbe mahallelerinde yer alan atıksu arıtma tesisleri de ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, çevre kirliliği problemlerini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Genel Müdür Coşkun, "Karakurt ve Gelenbe'de belde belediyelerinden devraldığımız tesisleri başarılı bir şekilde işletiyoruz. Güçlü yapılanmamız sayesinde faaliyete aldığımız 13 tesisinin işletme sürecini de kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem Gediz hem de Bakırçay Havzası'nı eski günlerine döndüreceğiz" dedi.
(AY-Y)

07.05.2017 14:05:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turgutlu'ya 680 kilometrelik altyapı
YEREL

TURGUTLU'YA 680 KİLOMETRELİK ALTYAPI
Demirci'de Türkçülük Günü kutlandı
YEREL

DEMİRCİ'DE TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLANDI
Soma'nın sevgi yoluna yenileme
YEREL

SOMA'NIN SEVGİ YOLUNA YENİLEME
Başkan Çerçi'den hafta sonu mesaisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN HAFTA SONU MESAİSİ
Liseli öğrencilere tecrübelerini aktardı
YEREL

LİSELİ ÖĞRENCİLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI
Yunusemreli miniklerden muhteşem yıl sonu gecesi
YEREL

YUNUSEMRELİ MİNİKLERDEN MUHTEŞEM YIL SONU GECESİ
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur:
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ BAYBATUR:
Tohumlar gelecek nesil için el değiştirdi
YEREL

TOHUMLAR GELECEK NESİL İÇİN EL DEĞİŞTİRDİ
Salihli Devlet Hastanesinde başarılı operasyon
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİNDE BAŞARILI OPERASYON
Sarıgöllü çiftçilerden bereket duası
YEREL

SARIGÖLLÜ ÇİFTÇİLERDEN BEREKET DUASI
Çalışmayı yerinde incelerken vatandaşın sorunlarını da dinledi
YEREL

ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELERKEN VATANDAŞIN SORUNLARINI DA DİNLEDİ
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk dünyasından esintiler Salihli'de buluştu
YEREL

TÜRK DÜNYASINDAN ESİNTİLER SALİHLİ'DE BULUŞTU
Akhisar'da Hıdrellez coşkusu
YEREL

AKHİSAR'DA HIDRELLEZ COŞKUSU
Turgutlu yeni çocuk parklarıyla renkleniyor
YEREL

TURGUTLU YENİ ÇOCUK PARKLARIYLA RENKLENİYOR
Ekipler öğrencilerin rahatı için işbaşında
YEREL

EKİPLER ÖĞRENCİLERİN RAHATI İÇİN İŞBAŞINDA
Şehzadeler' de tozlu sokaklar yıkanıyor
YEREL

ŞEHZADELER' DE TOZLU SOKAKLAR YIKANIYOR
Salihli'de 14 mahalleye 300 çöp konteyneri
YEREL

SALİHLİ'DE 14 MAHALLEYE 300 ÇÖP KONTEYNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
İŞ-YAŞAM

BİR GÜNDE MİLYARDER OLDU! YAŞI DAHA...

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez
  • 4 Aracını deniz kenarına park edince hayatının şokunu yaşadı!