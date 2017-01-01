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Tekkeköy Belediyesinden estetik dokunuş



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi hızla ilerleyen yapılaşmaya karşı ilçeyi yeşille bütünleştirmek için dört bir yana oksijen deposu ağaçlar ve fidanlar dikmeye devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi hızla büyüyen ve gelişen aynı zamanda da yapılaşma ile her geçen gün çok katlı binalarla kaplanan ilçeyi modern görünümün yanında yeşilin büyüleyici güzelliği ile bezemek için uygun olan tüm kaldırım ve orta refüjlere ağaçlar dikiyor.

Yeşil bir Tekkeköy için ilçe merkezindeki sokaklar, caddeler ve mahalle aralarındaki kaldırımlara, orta refüjlere ağaçlar ve fidanlar dikerek ilçenin nefes almasının yanında modern görünümü yeşille bütünleştirmeyi sağladıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ''Daha yeşil daha güzel ve daha estetik nefes alan bir Tekkeköy için her yıl ilçemizin çeşitli yerlerine binlerce fidan dikiyoruz. İlçemizi yemyeşil ağaçlarla, fidanlarla çeşitli süs bitkileri ile süslemek modern görünümün yanında yeşilin dinlendirici büyüleyici güzelliğini ilçemizde hissettirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçemiz sınırlarında belirlenen noktalara binlerce fidan diktik. Bunun yanında özellikle ilçe merkezinde yeşil alanları arttırmak, ağaç sayısını çoğaltmak için özel bir çalışma yürütüyoruz. Tüm kaldırımlarımıza ve refüjlere durumuna ve uygunluğuna göre ağaçlar dikiyoruz. Bilindiği gibi ağaçlar hoş görünümünün yanında birer oksijen deposudur. Uygunluğuna göre artık ilçemizdeki tüm cadde, sokak ve mahalle aralarındaki kaldırımlarımıza, refüjlerimize ağaçlar dikerek ilçe merkezimizi yeşilin eşsiz büyüleyici güzelliği ile bütünleştiriyoruz" dedi.

(ED-MAY-SÜ-Y)



07.05.2017 14:08:55 TSI

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