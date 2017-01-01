ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akşehir'de, "Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim" semineri

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:16
Akşehir'de, "Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim" semineri
Akşehir'de, "Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim" semineri

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün de katkı sağladığı aile eğitim seminerinde 'Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim' konusu işlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Semin Güler Oğurtan tarafından "Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim" konulu bir sunum gerçekleştirildi. Sosyal dokunun güçlenmesinin yanı sıra gelin, damat ve kayınvalide ilişkilerini de değerlendiren Dr. Semin Güler Oğurtan, eşlerden birinin veya her ikisinin de kendi ebeveynlerinden gereğince bağımsızlaşmaması dolayısıyla kendi evliliğine sahip çıkmaması, evlilik ilişkileri sorumluluğunu taşıyamaması, eşlerden birinin ailesine maddi yönde bağımlı olmasını, ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına sürekli karışması, karı koca arasındaki ilişkilerine dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiği gibi konuları anlattı.
Konferans sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Semin Güler Oğurtan'a günün anısına Nasreddin Hoca'nın ters çalışan saatini armağan etti.
(CF-AH-Y)

07.05.2017 14:25:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya Büyükşehir Belediyesi 14. &quot;eTR Ödülleri&quot;nde 2 proje ile finalde
YEREL

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14. "ETR ÖDÜLLERİ"NDE 2 PROJE İLE FİNALDE
Aracına çarpıp kaçan sürücüyü bıçakla yaraladı
YEREL

ARACINA ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLA YARALADI

Konya'da esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasında
YEREL

KONYA'DA ESNAFIN DARBEDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Robot Hostes Ada Bursa Bilim Şenliğinde yoğun ilgiyle karşılandı
YEREL

ROBOT HOSTES ADA BURSA BİLİM ŞENLİĞİNDE YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
Esnafın kredi engeli kalktı
YEREL

ESNAFIN KREDİ ENGELİ KALKTI
Selçuklu'da asfalt çalışmaları başladı
YEREL

SELÇUKLU'DA ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı
YEREL

LUNAPARKTA EĞLENCE ARACININ HALATI KOPTU: 10 YARALI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Konya'da ambulans ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL

KONYA'DA AMBULANS İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Konya Uluslararası Öğrenci Buluşmasına ev sahipliği yapıyor
YEREL

KONYA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
YEREL

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALI
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Meram'da hobi bahçelerinin hak sahipleri belirlendi
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇELERİNİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
İŞ-YAŞAM

BİR GÜNDE MİLYARDER OLDU! YAŞI DAHA...

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez
  • 4 Aracını deniz kenarına park edince hayatının şokunu yaşadı!