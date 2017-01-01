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Konya Büyükşehir Belediyesi 14. "eTR Ödülleri"nde 2 proje ile finalde



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 14. eTR Ödülleri'nde "Mobil Konya Park Yeri Bul" uygulaması ve sahipsiz sokak hayvanları için uygulamaya geçirilen "PATİ" projeleri ile finale kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayesinde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen "14. eTR Ödülleri"nde finalistler belli oldu. Devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesi amacıyla düzenlenen "14. eTR Ödülleri"nde Konya Büyükşehir Belediyesi iki proje ile finale kaldı. "eTR Ödülleri"nde daha önce 5 kez finale kalan, "KOSKİ Mobil İş Takip" ve "Konya Şehir Rehberi" projeleri ile Büyük Ölçekli Belediye Ödülü'nü alan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Mobil Konya Uygulaması Park Yeri Bul" ve sahipsiz sokak hayvanları için uygulamaya geçirilen "PATİ" projeleri ile finale kalmayı başardı.



"Ödüller 10 Mayıs'ta sahiplerini bulacak"

"Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler", "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler", "Kamudan Kamuya e-Hizmetler" ve "Küçük, Orta, Büyük Ölçekli Yerel Yönetimler" kategorilerinde düzenlenen 14. eTR Ödülleri, 10 Mayıs Çarşamba günü TBMM'de sahiplerini bulacak. TBMM'de gerçekleştirilecek tören sırasında jürinin yapacağı elektronik oylama ile sonuçlar belirlenecek.

Konya'da araç sürücüleri park yeri ararken, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mobil Konya Uygulamasını kullanarak kendilerine en yakın otoparkı, bu otoparktaki boş park sayısını öğrenebiliyor, isterlerse yönlendirme özelliğini kullanarak otoparka kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen PATİ projesinde, sahipsiz sokak köpekleri gönüllü insanlarla buluşturularak sıcak bir yuvaya ve sağlık bir yaşama kavuşturuluyor. Köpeklerimizin periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri PATİ adı verilen web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediliyor.

(BG-AH-Y)



07.05.2017 14:26:48 TSI

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