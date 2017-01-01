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Mardin'de 'İslam'da kadının şahsiyeti' konferansı

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:21
Mardin'de 'İslam'da kadının şahsiyeti' konferansı
Mardin'de 'İslam'da kadının şahsiyeti' konferansı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Artuklu Üniversitesi İdeal Gençlik Topluluğu, kadınlara yönelik "İslam'da kadının şahsiyeti" konulu konferans düzenledi.
Artuklu Üniversitesi rektörlük binasında bulunan Vali Kılıçlar Salonu'nda düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, sinevizyon gösterimi ve Hanife Nur Açılan'ın yaptığı selamlama konuşmasıyla devam etti. Konferans, Araştırmacı-Yazar Sabiha Ateş Alpat'ın konuşmasının ardından, Şehriyar Balgan'ın şiir okumasıyla sona erdi.
(MSK-MP-Y)

07.05.2017 14:30:08 TSI
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