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Minikler camın oluşumuna tanıklık etti

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:21
Minikler camın oluşumuna tanıklık etti
Minikler camın oluşumuna tanıklık etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu öğrencileri Cam Sanatları Merkezi'ni gezdi.
1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin katılımıyla Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezindeki Sıcak Cam Atölyesini gezdi. Minikler Sıcak Cam Atölyesi'nde, her gün gördükleri camdan yapılmış eşyaların dönüşüm hikayesini canlı olarak izlemenin keyfini yaşadı. Cam ustalarının akışkan haldeki camdan yaptığı figürü tahmin etmeye çalışan minikler, hayal dünyalarını yarıştırdı. Minikler gösteri sonunda camdan yapılan penguen karşısında ise hayranlıklarını gizleyemedi.
Atölyede yapılan çalışmayı ilgiyle izleyen minikler, atölye içerisinde bulunan fırınlar, ustaların kullandığı malzemeler ve camın hangi evrelerden geçtiğine dair yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca minikler, atölyede yer alan, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'ne katılan sanatçıların yaptığı eserleri yakından inceledi.
(MK-

07.05.2017 14:30:26 TSI
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