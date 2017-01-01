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Kayserili iş adamları Postaağası camiinin açılışında buluştu

- İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Cami yapımında hanımefendiler de görev alıyor"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 3.5 milyon TL'ye tamamlanan ve 2 bin kişi kapasiteli olan Gamze Postaağası Caminin açılışı şehir dışında bulunan Kayserilileri buluşturdu. Caminin açılışında konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Camilerimizin yapımında sadece erkekler değil hanımefendilerde son zamanlarda çok önemli görevler alıyorlar. Bu aslında geleneğimizde olan bir husus" dedi.

Germir Mahallesi'nde 3 yılda tamamlanan ve 3.5 milyon TL'ye mal olan 2 bin kişilik caminin açılışına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile şehir dışında yaşayan çok sayıda Kayserili iş adamı katıldı.

Caminin açılışında konuşan Vali Süleyman Kamçı, "İstanbul'dan Antep'ten Ankara'dan bir çok dostlarımızda buyurmuş. İnsanlar ölüp gittikten sonra dünyada kalan eserleriyle pek çok şeyde anılırlar.

Bunlardan birisi de mabetlerimiz güzel bir camimiz oldu. Bu güzel caminin yapılmasında emeği geçenlere özellikle İbrahim Postaağası ve ailesine teşekkür ediyorum. Hanımlarının ellerinin değdiğini söyledi müftü efendimiz hanımların elinin değdiği her şeyin güzel olacağına inanıyoruz. O anlamda güzel bir camii var burada. Dünya var oldukça dua alacaklardır. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bu camii ile alakalı emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Ramazan ayımız geliyor. Böyle bir mabedin hizmete açılması da çok güzel bir olay. İnşallah ihtiyacı olan bir semtin yapıldığı söylendi. Bu anlamda bol bol cemaati ile camimiz güzelleşir. Her akşam dolar, taşar diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, ise "Ben bundan yaklaşık 20 ay önce göreve başladığım zaman İl Müftüsü olarak kaba inşaatı bitmek üzere olan ve dernek maharetiyle yürütülen bir camimizi derneğimiz özellikle sayın başkanımız Nazif Yıldız Bey'e ve mahalle muhtarımız. Çünkü camiinin temelinin önemli bir aşamasına kadar onlar getirdi. Fakat ben göreve başladığım zaman ziyaret ettiler dediler ki: 'Hocam artık bizim gücümüz tükendi, bunu götürecek gücümüz yok. Bize ya yardım edin yada yardım eden birisini bulun.' Aradan çok bir zaman geçmeden merhum Gamze Postaağası adına bir cami yaptırmak için bizi ziyarete geldiler. Kendileriyle görüşmelerimiz sonrasında ise bizler Fidan Hanım'a iki camii teklif ettik. Yapımı yarıda devam eden. Bir de temeli yeni atılacak bir camimizi. Üç ayrı yeri teklif ettik. Fidan Hanım burayı kabul ettiler. 'Burası bizim için uygundur' dediler. Hem içeriksel olarak uygun hem de mekân olarak uygun dediler. Böylece dernek yöneticilerimizle Fidan Hanımı bir araya getirdik. Kendi aralarında görüştürler, anlaştılar ve camimizi kısa bir süre içinde yapımı için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Hepimizin büyüğü adına İbrahim amcamıza, İbrahim ağabeyimize teşekkür ediyorum. Burada şu hususu da bildirmek istiyorum. Camilerimizin yapımında sadece erkekler değil hanımefendilerde son zamanlarda çok önemli görevler alıyorlar. Bu aslında geleneğimizde olan bir husus. Özellikle de Kayseri halkımız için konuşacak olursak neredeyse 800 yıllık bir tarihe sahip Hunat Hatun Medresesi hanımefendi tarafından yaptırılmış bir camiidir" diye konuştu.

(AÖ-Y)



07.05.2017 14:31:11 TSI

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