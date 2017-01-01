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SASKİ çalışanlarına 'Aile Eğitim' programı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışma Birimi tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeline 'Aile Eğitim Programı' düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışma Birimi tarafından SASKİ personeline 'Aile Eğitim Programı' düzenlendi. Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen programda; aile tutumları, aile modelleri, çocuklarda sorumluluk duygusu, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma, etkin dinleme ve kendini ifade edebilme gibi konu başlıkları hakkında eğitim verildi. Eğitime konuşmacı olarak Esma Aksu Adıyaman katıldı.

(BCT-RFK-Y)



07.05.2017 15:01:17 TSI

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