ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Valisi Mustafa Toprak:

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:54
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
- "Trafik sevgi ve saygıyla güzeldir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Trafik Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Trafik sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir" dedi.
Bütün dünya ülkelerinin en önemli sorunlarının başında trafik sorununun geldiğini belirten Vali Toprak, "Maalesef bu sorun çok büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olmakta ve varlığını daima hissettirmektedir. Elim trafik kazaları neticesinde birçok vatandaşımız hayatını, birçok vatandaşımız sevdiklerini kaybetmekte, yine büyük bir kısmı da kazalarda yaralanarak kalan ömrünü yatakta, engelli arabasında, zor şartlarda geçirmektedir. Aziz Milletimizin emeklerinin eseri olan milli servetimizden hatırı sayılır miktarda kayıplar verilmektedir. Her ne kadar trafik kazalarının oluşumunda araç, yol ve çevresel faktörler etken olsa da üzülerek görmekteyiz ki kazalara sebebiyet veren kusurlar arasında en büyük pay insanın bizzat kendisine aittir. Dolayısıyla insan kaynaklı sorunların asgariye indirgenmesinin yolu da iyi bir trafik eğitiminden geçmektedir. İçerisinde bulunduğumuz Karayolları Trafik Haftası kapsamında düzenlenen faaliyetler işte bu eğitimin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Haftanın amacı, imkanlar çerçevesinde daha fazla insana ulaşarak trafik kuralları ve muhtemel riskler konusunda insanımızı bilinçlendirmek, trafik sorununun çözümüne katkılar sunmaktır" ifadelerini kullandı. Trafik eğitiminin önemine dikkat çeken Toprak, "Ülkemizde yapılmakta olan eğitim, acil yardım, denetim ve altyapı çalışmaları ile trafik kazaları nedeniyle meydana gelen kayıpların tamamen ortadan kaldırılamasa bile mümkün olduğunca azaltılabileceği kanıtlanmıştır. Bunu sağlamak için karayolu trafik güvenliği sistemi içerisinde yer alan bütün kurumların bir ve beraber çalışması son derece önem arz etmektedir. Çünkü trafik mefhumu çok yönlü olup çözüm noktasında sorumluluk paylaşımı, ortak duyarlılık ve işbirliği gerektirmektedir. Bu anlamda yasaların görev ve yetki verdiği kurumlarımızla birlikte üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve basın-medya kuruluşlarımızın da destek ve katkıları, trafik güveliğinin tesis edilmesinde hayati önem teşkil etmektedir" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

07.05.2017 15:04:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnderesi Caddesi yenileniyor
YEREL

İNDERESİ CADDESİ YENİLENİYOR
Yazar Mine Sultan Ünver okurları ile buluştu
YEREL

YAZAR MİNE SULTAN ÜNVER OKURLARI İLE BULUŞTU
Efsane Başkan Nurettin Soykan'a anma
YEREL

EFSANE BAŞKAN NURETTİN SOYKAN'A ANMA
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Bakan Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a ziyaret
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN YENİ MALATYASPOR'A ZİYARET
Bakan Tüfenkci Akçadağ ilçesini ziyaret etti
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ AKÇADAĞ İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Malatya'da piknik sezonu açıldı
YEREL

MALATYA'DA PİKNİK SEZONU AÇILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Bakan Tüfenkci Doğanşehir ilçesini ziyaret etti
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ DOĞANŞEHİR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Kali Escrima da ikincilik sevinci
YEREL

KALİ ESCRİMA DA İKİNCİLİK SEVİNCİ
Akdemir: &quot;Ayrımcılığı tasvip etmiyoruz&quot;
YEREL

AKDEMİR: "AYRIMCILIĞI TASVİP ETMİYORUZ"
Çiftçilere ilkbahar mücadele eğitimi verildi
YEREL

ÇİFTÇİLERE İLKBAHAR MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ
MGC'de Haydar Karaduman güven tazeledi
YEREL

MGC'DE HAYDAR KARADUMAN GÜVEN TAZELEDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
FETÖ şüphelisi savcıya gözaltı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SAVCIYA GÖZALTI
&quot;Bu kredi kuruluşlarını artık kimse ciddiye almıyor&quot;
YEREL

"BU KREDİ KURULUŞLARINI ARTIK KİMSE CİDDİYE ALMIYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez