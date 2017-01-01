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Karadere Caddesindeki yol yapım çalışmalarında sona gelindi

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:03
Karadere Caddesindeki yol yapım çalışmalarında sona gelindi
Karadere Caddesindeki yol yapım çalışmalarında sona gelindi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları kapsamında Karadere Caddesindeki yol genişletme ve düzenleme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, güzergaha prestij katacak çalışmalarda sona geldi.
Karadere Caddesinin çehresini değiştirecek olan dönüşüm projesinde, kaldırım çalışmalarına zemin oluşturması açısından eğimli bölgelerde istinat duvarları yapıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddenin yaya yolu ve kaldırımlarını yenileyerek asfalt serimine başlayacak olan ekipler, kısa sürede caddeyi modern görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada Karadere Caddesindeki çalışmalar boyunca SASKİ, SEDAŞ ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak hareket edildiği ifade edildi. Caddenin daha modern bir görünüm kazanması açısından SEDAŞ Ekipleri kabloları yer altına alırken, SASKİ Ekipleri içme suyu ve yağmur suyu hattını baştan sona yeniledi. Ayrıca güzergah boyunca fiber hat da döşendi. Peyzaj çalışmalarının yanı sıra hat üzerinde araç ve yaya trafiğinin birbirinden bağımsız ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için caddenin platform genişliğinin yükseltildiği belirtilirken, cadde üzerindeki farklı noktalarda araçların park edebilmesi için park lokasyonlarının da yer alacağı bildirildi.
(BCT-RFK-Y)

07.05.2017 15:12:08 TSI
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