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Başkan Atilla'dan esnaf ziyareti



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra esnafları ziyaret etti.

Belediye meclis üyeleri ile birlikte çarşı esnafını ziyaret Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe esnafı ile sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Atilla, ilçede devam eden çalışmalarla ilgili gelen sorulara cevap verdi. Ziyaret ettiği esnaflara özel ilgi gösteren Başkan Atilla, zaman zaman esnafın çay tekliflerini de geri çevirmedi. Ziyareti kapsamında ilçede bulunan bir Kıraathaneye uğrayan Başkan Atilla, burada vatandaşlarla sohbet etti. Prestij Caddenin ne zaman biteceği sorusuna Başkan Atilla, "Asfaltlama çalışmaları başladı. Önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmalarını tamamlayıp orta refüj, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarına başlayacağız" dedi. Daha güzel bir Ceylanpınar için çalıştıklarını da belirten Atilla, "Birileri arkamızdan türlü, türlü şeyler söylüyor. Ancak biz önümüze bakıyoruz. Bizim için önemli olan hizmettir. Kulaklarımızı tıkıyor ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



07.05.2017 15:19:35 TSI

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