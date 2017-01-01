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Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:14
Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları
Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'da yayla sezonunun başlamasıyla karla kaplı olan yollarda açılmaya başlandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yayla sezonunun açılması nedeniyle vatandaşların ulaşımını sağlamak için yayla yollarında kar mücadelesi (kürtük temizleme) çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri son bir ay içerisinde birçok yayla yolunda kar ve heyelan temizleme çalışması gerçekleştirdi. Mayıs ayında olunmasına rağmen yayla yollarındaki kar kütlelerinin kalınlığının 5 metreyi aştığı görülürken, sürdürülen çalışmalarla yaylalara ulaşım sağlandı.
Çalışmalarla ilgili değerlendirmeler bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Mevsim itibari ile gerek yayla yollarımızda kar temizliği yapan, şehrimizin mahallelerinde asfalt çalışmasına imza atan çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'umuzun her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yol çalışmalarımız kar yağıncaya dek aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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07.05.2017 15:22:56 TSI
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