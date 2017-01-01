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Sakaryalı vatandaşlar takımlarını Süper Lig'de görmek istiyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:18
Sakaryalı vatandaşlar takımlarını Süper Lig'de görmek istiyor
Sakaryalı vatandaşlar takımlarını Süper Lig'de görmek istiyor


(Fotoğraflı - Görüntülü)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'u, Süper Lig'de görmek istediklerini söyleyen Sakaryalı vatandaşlar, takımlarına güveniyor.
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'u, Süper Lig'te görmek istediklerini ve takımlarından Türkiye'nin en büyük futbolcularının çıktığını belirten Sakaryalı vatandaşlar, gelecekten ümitli. Sakaryalı vatandaş Sezer Akdemirci, takımın Fenerbahçe ve Galatasaray statüsünde maçlar çıkarabileceğini ve takımı 1. Lig'de görmek istediğini söyleyerek, "Sakaryaspor 1. Lige girebilir. Sakaryaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray statüsünde maçlar yapabilir. Çok büyük futbolcularımız Sakarya'dan çıktı; Oğuz Çetin, Tanju Çolak gibi. Türkiye'nin en büyük futbolcuları buradan çıktı ve dünyaca tanınmış futbolcular bile Sakarya'dan çıktı. Ben Sakaryaspor'un 1. Lige çıkarak orada devamlı kalmasını istiyorum inşallah" dedi.
Sakaryaspor'un Süper Lige yakışır bir takım olduğunu ifade eden Çark Caddesi esnaflarından Ahmet isimli vatandaş, "Sakaryaspor gerçekten Süper Lige yakışır bir takım. Süper Lig'de görmek isteriz gerçekten. Çünkü taraftar ve insan anlamında baktığımızda büyük destek alıyor takım gerçekten gönül veren insanlar var Sakaryaspor'a" diye konuştu. Sakaryaspor'un büyük sıçramalar göstereceğini söyleyen Tekin isimli vatandaş, "Sakaryaspor'un yıldız olduğu günler ve yıllar geliyor aklıma. Bizim zamanımızda Sakaryaspor Türkiye'de bir numaraydı, tabi gönül ister ki yine öyle olsun. Daha büyük sıçramalar gösterecektir, Sakaryaspor'un hamurunda, toprağında bu var. Biz buradan futbolcu üretiyoruz bol bol. Böyle bir şansı var Sakarya'nın" şeklinde konuştu.
Sakaryaspor'un taraftar grubu olan Tatangaların, takımın sigortası olduğunu belirten Ali Osman Göçmen, "Tatanga kardeşlerimiz Sakaryaspor'un sigortası. Bu kardeşlerimize büyüklerimizin ve esnafımızın yardımcı olması gerekiyor. İnşallah eskisi gibi Sakaryaspor'un 1. Lige çıktığı dönemleri görürüz" ifadelerini kullandı. Sakaryaspor'un, Türkiye tarihinde büyük ve köklü bir takım olduğunu söyleyen Ömer Şahin ise, "Normalde Sakaryaspor çok büyük ve köklü bir takım Türkiye tarihinde, Türkiye kupası almış takımlardan bir tanesi. Biz bu takımı Süper Lig'de görmek istiyoruz. Tuncay hoca geldi kötü bir gidişat yaşadık. Ondan sonra Osman hocanın gelmesi ile birlikte 9 maç gayet güzel bir performans sergiledik. Ondan sonra yine kötü kaderimize galip düşüyoruz hala. Ama biz daha güzel yerlerde görmek istiyoruz Sakaryaspor'u" dedi.
(BCT-RFK-Y)

07.05.2017 15:26:34 TSI
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