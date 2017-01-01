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Uluslararası öğrenciler ülkelerini Konya'da tanıtıyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:18
Uluslararası öğrenciler ülkelerini Konya'da tanıtıyor
Uluslararası öğrenciler ülkelerini Konya'da tanıtıyor

(Fotoğraflı)

İsmail Bulut - Uğur Sarı
KONYA (İHA) - Konya'nın ev sahipliği yaptığı 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasında, yabancı öğrenciler kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıtma fırsatı buluyor.
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması 60 farklı ülke öğrencisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Öğrenciler, Kılıçarslan Kent Meydanında kurdukları stantlarda kültürünü, renklerini, dillerini yöresel kıyafetlerini tanıtıyor. Bir çok ülke öğrencisinin katıldığı öğrenci buluşmasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Selçuk Üniversitesinde eğitim gören Sudanlı Mosab Mohammed kendi ülkesinin kültürünü tanıttığı stantta vatandaşlara bilgi veriyor. Ülkesindeki yöresel kıyafetleri anlatan Mohammed, "Benim üstümdeki elbiseyi Sudan'ın güneyinde yaşayan insanlar giyiyor. Fob denilen kadın kıyafeti bütün Sudan'da giyiliyor ama en çok Kuzey Sudan'dan Orta Sudan'a kadar kullanılıyor. En çok da cellebi dediğimiz elbise kullanılıyor. Orası çeşitli olduğu için halk olarak, kabile olarak, lehçeye göre kıyafetleri değişiyor" dedi.
Sudanlı Yosrs Mohammed de, "Üstümdeki elbise Sudanlı kadınların geleneksel elbisesi. Genellikle kuzey tarafında, batıda ya da doğuda giyilen bir elbise. Genellikle evli kadınlar giymekte" ifadelerini kullandı.
Gineli Osman Barry ise, ziyaretçilere kendi ülkesi hakkında bilgi vererek kültürünü tanıtıyor. Barry, Gine'den geldiğini belirterek, "Bizim kültürümüzü anlatmak için buradayız. 3 tane maskemiz var. 1.'sini duvara takıyoruz. Diğerini yüzümüze takıyoruz. Savaş yaptığımız zaman bunu kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin standına yoğun ilgi
Vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Haytham Ismail, "Çok insanlar geliyor, sorular soruyorlar. Ben Filistinli olarak benim ülkemi tanıtmam ayrı bir sorumluluk. Filistin hakkında insanlar baya bir şeyler sorguluyor. Türkiye güzel bir ülke. Türk halkı da bize çok samimiyetle ve sadakatle yaklaşıyor. Onların bize sevgileri ve desteklerini her zaman gösteriyorlar" dedi.
(İB-AH-Y)

07.05.2017 15:26:43 TSI
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