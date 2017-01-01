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Üniversiteli öğrencilerden miniklere özel ders

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:23
Üniversiteli öğrencilerden miniklere özel ders
Üniversiteli öğrencilerden miniklere özel ders

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum GHSİM, Yakutiye Gençlik Merkezi , Üniversiteli öğrencilerden oluşturduğu gönüllü grubuyla Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerine özel dersler vermeye başladı. Gönüller, kırsaldaki çocukların daha başarılı olması için seferber oldu.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bir yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na hazırlanırken, diğer yandan da faaliyetlerine yoğun tempoda sürdürüyor.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllük çalışmalarında sınırları zorlamaya devam ediyor.
Yakutiye Gençlik Merkezi Üniversiteli öğrencilerden oluşturduğu gönüllü grubuyla Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerine özel dersler vermeye başladı.
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve İngilizce bölümü ağırlıkta olan aralarında Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi öğretmenliği okuyan öğrencilerin bulunduğu gönüllü grubu her hafta Pazar günü çocuklarla okulda buluşarak özel olarak ilgileniyor. 8.sınıfları TEOG sınavına kadar eksiklerini tamamlamaya çalışan gönüllü yürekler 6 ve 7. Sınıflara temel konulardan başlayarak dersleri sevdirme ve anlamalarında yardımcı oluyorlar.
Gönüllülükte çığır açtılar
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik bölümü öğrencisi ve Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüsü olan Emine Yılmaz'ın oluşturduğu 5 gönüllü ile başlanan projeyi Gençlik Lideri Muhammet Yaser Taşkesenlioğlu koordine ediyor. Projenin verimli olması ve duyuldukça gönüllü sayısının artması sebebiyle gönüllü sayısı 30 u aşarak günden güne çoğalmakta.
Erzurum'un merkeze uzak mahallelerinden birinde olan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerle kaynaşan gönüllü gençler her hafta onlarla buluşmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Pazar günleri 3 saat çocuk yüreklere özel ders veren ve yüreklerine dokunmaya çalışan öğretmen adayları adeta gönüllülükte çığır açtılar.
Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, öğretmen adayı gönüllüleri yapmış oldukları çalışmadan dolayı teşekkür ederek pilot okullardan birisi olan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu ile 'Her Ay Bir Değer' projesinin yanı sıra Gençlik Liderlerinin oluşturdukları 3 grubu Yakutiye Gençlik Merkezine taşıyarak eğitim-kültür ve sportif etkinliklerimizden faydalandırdıklarını söyledi.
(ÖB-ÖB-Y)

07.05.2017 15:31:50 TSI
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