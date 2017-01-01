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Halilağa köyü 3. yağlı pehlivan güreşleri yapıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:30
Halilağa köyü 3. yağlı pehlivan güreşleri yapıldı
Halilağa köyü 3. yağlı pehlivan güreşleri yapıldı

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen 3. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Mustafa Batu'yu altın puan ile yenen Ekrem Yavuz başpehlivan oldu.
Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde köy muhtarı Necdet Alkan'ın tertip ettiği 3. Yağlı pehlivan güreşlerine 180 pehlivan katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan muhtar Alkan "Biz 80 hanelik bir köyüz, belediyelik değiliz. Ama birlikte el ele veriyoruz şu güreşleri yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Yapılan dua ile başlayan güreşlerin bu yılki Ağalığını Çanlı işadamı Nadir Akı yaptı. Güreşleri Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, AK Parti Çan ilçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan ilçe Başkanı Av.Ümran Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin ile güreş severler izledi. Yapılan açık artırmada 2018 yılı Halilağa Köyü 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalığını 75 bin TL ye Çanlı işadamı Orhan Kurul aldı.
(GD)

07.05.2017 15:38:45 TSI
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