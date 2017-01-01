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Aydın'daki Ordulular kahvaltıda hasret giderdi

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:36
Aydın'daki Ordulular kahvaltıda hasret giderdi
Aydın'daki Ordulular kahvaltıda hasret giderdi

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Aydın'da yaşayan Ordulular her yıl geleneksel hale getirdikleri kahvaltıda bir araya geldi.
Aydın'da bir turistik tesiste bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen kahvaltıyı organize eden Dr. Bayram Çelebi Karataş, Ordulular olarak her yıl mayıs ayının ilk haftasında bir araya geldiklerini ve hemşehrilik bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Aydın'da 2 bin 600 Ordulunun yaşadığını belirten Dr. Karataş, "Aydın'da birçok iş kolunda faaliyet gösteren Ordulu var. Son 4 yıldır düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeye çalıştığımız pazar kahvaltısına bu yıl katılım geçen yıla oranla yüksek oldu. Bu organizasyonumuz hemşehrilik bilincine ve dayanışmaya olumlu yönde katkı sağlıyor" dedi.
Kahvaltı organizasyonuna katılanlara Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 'Ordu Turizm Rehberi', 'Ordu Yöresel Yemekleri', 'Ordu Yürüyüş Rotaları' ve 'Geçmiş Zaman Ordu Fotoğrafları' kitapları adeta kapışıldı. Kahvaltıya katılanlar Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
(MAK-MAY-SÜ-Y)

07.05.2017 15:45:32 TSI
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