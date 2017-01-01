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Büyükşehir sosyal tesisleri vatandaşı bekliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da turizm sezonunun açılması ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşları sosyal tesislere davet etti.

'Daha Yeşil Bir Şanlıurfa' sloganı ile şehir merkezinde mevcut yeşil alan miktarını önemli miktarda arttıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal alanlardan yararlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezi ve ilçelerinde yeni park ve mesire alanları yaparak halkın ferah ortamlarda buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda mevcut sosyal tesislerinde revizyona giderek tesislerin daha da kullanılabilir olmasını sağladı. Bünyesinde bulundurduğu Cumhuriyet Sosyal Tesisleri, Çatak Sosyal Tesisleri, Halfeti Sosyal Tesisleri, GAP SUKAY Merkezi, Sakıbın Köşkü ve Hamarat Eller Çarşısı ile vatandaşlara her türlü sosyal donatı imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımları ile de takdirleri üzerine topladı.

Çiftçi'den sosyal tesislere davet

İçerisinde bulunduğumuz turizm mevsimini en iyi şekilde değerlendirebilmek için tüm revizyonların tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşları tesislere davet etti. Şanlıurfa'yı turizmde hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını belirten Çiftçi, "Sıcak iklim kuşağında bulunan şehrimizde halkımıza sosyal tesis anlamında daha güzel hizmetler sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızı tüm tesislerimize davet ediyorum. Halkımızın tüm aile bireyleri ile gelebilecekleri tesislerimiz sezonla birlikte tam kapasite bir şekilde hizmete sunulmuştur" dedi.

Cumhuriyet tesisleri yoğun ilgi görüyor

Havaların da ısınması ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu ve içerisinde piknik alanı, yürüme yolları, su oyun parkı, çocuk oyun alanları, fitness alanları, anfi şeklinde tasarlanmış kuru havuz, havuz başı kır düğünü alanları ve oturma birimlerinin yer aldığı GAP Vadisi 1. Etabında yer alan Cumhuriyet Tesislerine vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye başladı.

Gap sukayağı

GAP Vadisinde 58 Bin metrekarelik bir alana sahip olan GAP Su Kayağı tesisleri de haftanın tüm günü vatandaşların hizmetinde. Şanlıurfa'nın ilk su sporları hizmeti veren ve görsel açıdan büyük bir zenginliği olan GAP SUKAY'da isteyen vatandaşlar kafe bölümünde oturup güzel zamanlar geçirirken bir yanda da su sporları, jetsky, kano sporu, tekne turu, snowboard ve bir çok su sporları yapmalarına olanak sağlanıyor.

Ayrıca birçok sosyal donatıyı içerisinde bulunduran GAP SUKAY'a gitmek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa-Mardin yolu 5. Kilometresinde Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal tesislerinin hemen yanında bulunan alandan tesislere ulaşabiliyor.

Çatak tesisleri adeta dolup atıyor

2016 yılı içerisinde Şanlıurfa Bozova-Çatak yol güzergahını kaliteli ve uzun ömürlü asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan revize etti. 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, bay ve bayan mescitler ile çocuk oyun parkları yapan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kullanılmaz haldeki restoranı da yeniden düzenleyerek hizmet verir hale getirdi.

Halfeti sosyal tesisleri

Büyükşehir Belediyesi, Halfeti'de tamamladığı marina, yüzer köprü, otopark, prestij caddesi ve kent park çalışmasının yanı sıra yerli ve yabancı turistler için Halfeti Sosyal Tesislerini halkın hizmetine sundu. İçerisinde 36 yatak kapasiteli otel, kafe, restaurant ve havuzu ile hizmete başlayan tesisler, bulunduğu konum ile de muhteşem bir görseli misafirlerine sunuyor.

Hamarat eller çarşısı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Hamarat Eller Çarşısı' bir taraftan yöresel ürünler, el işleri ve damak tadından örnekler sunarken diğer taraftan 600 kadının ev bütçesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde Haleplibahçe Mahallesi'nde faaliyete geçen 'Hamarat Eller Çarşısı' içerisinde, yöresel ürünler, sanat galerisi, kafeterya, mutfak ve çocuk oyun alanı gibi birçok sosyal donatıyı bulunduruyor.

Sakıbın köşkü

Haleplibahçe havzasında tarihi konut ve hemen yanındaki geniş yeşil alanı ile vatandaşların hizmetinde olan Sakıbın Köşkü, yöresel yemeklerin yanı sıra, klasik lezzetleri de misafirlerine sunuyor. Aynı zamanda son dönemlerde gelişen düğün fotoğrafçılarının da en uğrak mekanı haline gelen köşk, şehir merkezinde ferah bir ortam arayan ailelerinde ilk adresleri arasında yer alıyor.

(AK-SD-Y)



07.05.2017 15:50:27 TSI

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