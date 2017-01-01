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Yazar Mine Sultan Ünver okurları ile buluştu



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Yazar Mine Sultan Ünver 6. Malaya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

6. Malatya Kitap ve Kültür Fuarına katılan Yazar Mine Sultan Ünver, düzenlenen imza gününde okurları ile bir araya geldi. Okurlarından yoğun ilgi gören Ünver, kitaplarını imzalayarak okurları ile fotoğraf çektirdi. Kitap Fuarına katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ünver, fuarın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenmiş olmasının da çok anlamlı olduğunu belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden büyük dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Ünver, "Artık bir olduk, bundan sonrada diri olma zamanı, inşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı. Malatya Kitap Fuarına en son 2 sene önce katıldığını kaydeden Ünver, "Şimdi görüyorum ki fuar daha iyi bir noktaya gelmiş. Müthiş bir kalabalık var. Malatya'yı tebrik ediyorum, hakikaten Türkiye'nin önemli bir fuarı oldu. Hatta İstanbul'daki büyük fuarları bile geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ise, fuara çok büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, "Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla böyle bir ilginin olacağını bekliyorduk. 6 aylık bir çalışmamız oldu. Bu çalışmaların meyvesini de Allah'a hamd olsun ilk 2 günde gördük. Ben fuarımızın Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fuar kapsamında birçok etkinliğimiz ve söyleşimiz olacak. Yapacağımız bu etkinliklerin fuarımıza farklı bir boyut kazandıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



07.05.2017 15:53:42 TSI

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