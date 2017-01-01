YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Darıalan köyünde hayır yemeği düzenlendi

Darıalan köyünde hayır yemeği düzenlendi



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 50 haneli Darıalan köyünde düzenlenen geleneksel hayır yemeği sütlü çeşme mevkiinde bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Yenice ilçesine bağlı Darıalan köyü sütlü çeşme mevkiinde düzenlenen geleneksel köy hayrında Kuran-ı kerim ve Mevlid-i şerif okundu. Kılınan öğle namazının ardından bin kişiye keşkek, nohut, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına çevre köy halkları katıldı. Yaplan duanın ardınan yağmur ve dolu yağdığını söyleyen Darıalan Köyü Muhtarı Arif Taşkın, "Sütlü çeşme mevkiinde düzenlediğimiz geleneksel köy hayrımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

(GD)



07.05.2017 15:55:37 TSI

NNNN

