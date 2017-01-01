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BEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantısı yapıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:49
BEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantısı yapıldı
BEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantısı tapıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Okt. Okşan Dağlı, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat İnce, IAESTE Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Saygın Abdikan, Farabi Kurum Koordinatörü Okt. Eda Baki Zengin, Uluslararası İlişkiler, Erasmus+ ve Mevlana Kurum Koordinatörü Okt. Dinçer Biçer, Dış İlişkiler Birim Koordinatörleri ve akademisyenler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Okt. Okşan Dağlı, uluslararasılaşma süreçlerinin üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı ve bu süreçlerin kaliteden ödün vermeden ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini ve değişim anlaşması olmayan hiçbir bölüm kalmaması gerektiğini ifade etti.
Daha sonra Erasmus+, Mevlana ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Okt. Dinçer Biçer, değişim programlarındaki son durum ve uluslararasılaşma süreçlerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uluslararasılaşma faaliyetlerinin üniversitenin tüm birimlerine yayılması gerektiğini vurgulayan Biçer, bu konuda tüm akademik personelin birlikte çalışarak işbirliği potansiyelinden azami düzeyde faydalanılması gerektiğini vurguladı.
İkinci olarak söz alan Farabi Kurum Koordinatörü Okt. Eda Baki Zengin, Farabi değişim programının işleyişi ile ilgili bir sunum yaptı. Programla ilgili karşılaşılan güçlükler ve ders eşleştirme süreçlerine de değinen Zengin, katılımcıların sorularına yanıt verdi.
Daha sonra söz alan Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat İnce, uluslararası öğrenci koordinatörlüğünün faaliyetleri, öğrenci kabul süreçleri ve uluslararası öğrenci sayısını artırma stratejileri ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumunda uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerinin elçileri olarak BEÜ'deki uluslararası ortama önemli katkı sunduğunu ifade eden Dr. İnce uluslararası öğrenci kabul süreçleri ve kontenjanları ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek konuyla ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini ifade etti.
IAESTE koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Saygın Abdikan, IAESTE programının işleyişi ve üniversitedeki geçmişi ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yaptı. Staj hareketliliğinden faydalanmakta olan öğrenci sayısının oldukça az olduğunu ifade eden Dr. Abdikan, bu konuyla ilgili Zonguldak'taki sanayi kuruluşlarından destek göremediklerini ifade etti. Staj yeri bulmakla ilgili güçlükleri BEÜ'nün paydaşları, sanayi ve ticaret odaları ile birlikte aşmayı umut ettiğini belirtti.
Toplantı, Erasmus+ ve Mevlana programlarına önemli katkılar sağlayan öğrenci ve idari personele teşekkür belgesi takdim edildi.
(OA-OA-Y)

07.05.2017 15:59:06 TSI
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