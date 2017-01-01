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Şalpazarı'nda "Geleneksel Halk Kültürümüz" çalışması



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Araştırmacıları, Trabzon'un Şalpazarı ilçesini inceleyerek alan çalışması yaptı.

Şalpazarı Ağasar Halk Oyunları Folklor, Gençlik ve Spor Derneğinin talebi ve İlçe Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığının desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "Geleneksel Halk Kültürümüz" konusunda alan çalışması yapıldı. Eğitimci Yazar Öğretmen Abdullah Gülay'ın proje koordinatörlüğündeki toplantıya ilçe genelinde bulunan 30 mahalle muhtarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Araştırmacıları da katıldı. "Doğum, ölüm, evlenme, halk edebiyatı, halk hekimliği ve veterinerliği, geleneksel mutfak kültürü, yöresel el sanatları, geleneksel giyim kuşam, yaylacılık ve yayla göçerleri, asker uğurlama" gibi bir dizi konuların başı çektiği toplantıda görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda, proje koordinatörü Eğitimci ve Yazar Abdullah Gülay, "Geyikli" adını taşıyan kitabı hakkında bir sunum yaptı.

Bu çerçevede söz konusu araştırmanın yapılacağı Trabzon Şalpazarı Ağasar/Çepni Kültürünün geleneksel dokusunun tespit edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivinde kayıt altına alınması ve elde edilen bu çalışma verilerinin bir kitap bütünlüğünde yayınlanmasının amaçlandığı öğrenildi.

(BK-OK-Y)



07.05.2017 16:25:05 TSI

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