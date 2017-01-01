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Elvanpazarcık beldesinde hıdrellez coşkusu

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:20
Elvanpazarcık beldesinde hıdrellez coşkusu
Elvanpazarcık beldesinde hıdrellez coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 8. Geleneksel Hıdrellez Şenliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, partililer ve vatandaşlar katıldı. Program öncesi Kur-an'ı Kerim okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca da desteklenen etkinlikler hakkında bilgiler veren Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, "2009 yılında göreve geldiğimizde vatandaşlar kendi aralarında para toplayarak bu organizasyonu yapıyordu. Biz geldikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığımız yazışmalar sonucunda geleneksel hale getirdik. 2009 yılından başladık. Bugün de 8. sini yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile yapıyoruz. Belediyemiz her yıl bakanlığa dosya sunuyor. Bunun sonucunda da küçük de olsa bir meblağ bulunuyor. Bakanlıkla ortaklaşa olarak geleneksel hale getirdik. Ülkemiz hassas dönemde olduğu için genelde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler şeklinde geçiyor. Daha önceki senelerde eğlenceler düzenleniyordu. Geleneksel yarışmalar yapıyorduk. İki yıldır bunları yapmıyoruz. Ülkemiz terör belasından kurtulur. Gelecek yıl yine eğlenceli şekilde hıdrellez şenliklerini tamamlamış oluruz" diye konuştu.
Şenliklerde vatandaşlara ikramlarda da bulunuldu.
(OA-OA-Y)

07.05.2017 16:30:07 TSI
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