YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ 2. Amatör Kümede şampiyon Rüstempaşaspor

Elazığ 2. Amatör Kümede şampiyon Rüstempaşaspor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Rüstempaşaspor şampiyon oldu.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nin Play-Off final maçında Rüstempaşaspor ile Şekerspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu Sentetik Saha'da oynanan maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de her iki ekip birbirlerine üstünlük sağlayamayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Rüstempaşaspor kalecisi Faruk yaptığı 2 kurtarışla takıma şampiyonluğu armağan eden isim oldu. Penaltı vuruşlarından Rüstempaşaspor 4'te 4, Şekerspor ise yalnızca 1 penaltı vuruşunda gol atabildi.

Maçın ardından Rüstempaşasporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı.

Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Rüstempaşasporlu futbolculara kupasını Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları verdi.

(HK-HİV-Y)



07.05.2017 16:46:44 TSI

NNNN

