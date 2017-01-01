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Elazığ 2. Amatör Kümede şampiyon Rüstempaşaspor

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:37
Elazığ 2. Amatör Kümede şampiyon Rüstempaşaspor
Elazığ 2. Amatör Kümede şampiyon Rüstempaşaspor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Rüstempaşaspor şampiyon oldu.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nin Play-Off final maçında Rüstempaşaspor ile Şekerspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu Sentetik Saha'da oynanan maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de her iki ekip birbirlerine üstünlük sağlayamayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Rüstempaşaspor kalecisi Faruk yaptığı 2 kurtarışla takıma şampiyonluğu armağan eden isim oldu. Penaltı vuruşlarından Rüstempaşaspor 4'te 4, Şekerspor ise yalnızca 1 penaltı vuruşunda gol atabildi.
Maçın ardından Rüstempaşasporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı.
Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Rüstempaşasporlu futbolculara kupasını Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları verdi.
(HK-HİV-Y)

07.05.2017 16:46:44 TSI
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