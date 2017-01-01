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Çerçioğlu, Sarıcaovalıları yalnız bırakmadı

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:41
Çerçioğlu, Sarıcaovalıları yalnız bırakmadı
Çerçioğlu, Sarıcaovalıları yalnız bırakmadı
- Başkan Çerçioğlu Sarıcaova hıdırellez şenliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu her yıl geleneksel olarak yapılan "Sarıcaova Hıdırellez Şenlikleri"ne katılarak vatandaşların hıdrellez coşkusuna ortak oldu.
Kuyucak Sarıcaova mahallesinde muhtar Hüseyin Kahyaoğlu ve vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Çerçioğlu yoğun ilgi karşısında ilerlemekte güçlük çekti.
Şenliğe Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Barış Altıntaş ile Evrim Karakoz, Kuyucak CHP İlçe Başkanı Şehmuz Mızrak, Buharkent CHP İlçe Başkanı Kudret Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kendileriyle tek tek tokalaşan Başkan Çerçioğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen Sarıcaovalılar adeta birbirleriyle yarıştı.
Sarıcaova mahalle muhtarı Hüseyin Kahyaoğlu, Başkan Çerçioğlu'nun Hıdırellez Şenliklerine katılmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu aramızda görmekten dolayı mutlu olduk. Davetimizi kırmayarak Şenliğimize renk kattı. Hem Sarıcaova halkı adına hem de yaptığı hizmetler nedeniyle başkanımıza çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(MB-Y)

07.05.2017 16:49:35 TSI
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