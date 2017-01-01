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Jandarma Koşusu'nu "Ice Princess" kazandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:51
Jandarma Koşusu'nu "Ice Princess" kazandı
Jandarma Koşusu'nu "Ice Princess" kazandı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen Jandarma Koşusu'nu, Ergün İslim'in yetiştirdiği Hayim Viktor Mizrahi`nin sahibi olduğu Ice Princess isimli safkan, jokeyi Erkan Tunç ile kazandı.
4+ yaşlı 13 İngiliz atı çim pistte 1300 metre mesafede birincillik mücadelesi verdi. 46 bin TL birincilik ikramiyesi olan koşudan Kazımbaba ikinci olurken, Destino üçüncü, Shere Khan da dördüncü oldu.
Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde Vali Mahmut Demirtaş, yarışı kazanan Ice Princess isimli safkanın sahibi ile jokeyini tebrik ederek, çiçek ve plaket verdi.
Düzenlenen ödül törenine Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz ve Jokey Kulübü yetkilileri katıldı.
(ADN-Y)

07.05.2017 17:00:12 TSI
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