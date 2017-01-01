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Menteşe'de 5. Tohum ve Fide Şenliği

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:02
Menteşe'de 5. Tohum ve Fide Şenliği
Menteşe'de 5. Tohum ve Fide Şenliği
- Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5. Tohum ve Fide Şenliği Konakaltı Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleşti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Menteşe Belediyesi, Menteşe Kent Konseyi ve Yerel Tohum Derneği Muğla Şubesi tarafından yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerli tohum kullanımının özendirilmesi amacıyla düzenlenen "5. Yerel Tohum Fide Şenliği" Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. Şenlik kapsamında söyleşi, sınır tanımayan şeflerin yöresel lezzet gösterileri, Ege ve Muğla mutfağından zeytinyağlı sebze ve ot yemekleri şöleni, halk oyunları ile fide ve tohum dağıtımı yapıldı.
Çevre il ve ilçelerden çok sayıda katılımın olduğu Tohum Takas Şenliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bir tohum yaşamın sonsuzluğunu temsil etmektedir. Onun ürettiği meyveler, sebzeler yok olup tükense, bir tek tohum kalsa, yaşamı başlatmak için yeterli. O nedenle bizim tohumlar için yapabileceğimiz en büyük icraat, onları saklamak, korumak, paylaşmak, takas etmek, sağlıklı sular ve toprakla buluşturmak. Bu şenlikler ile yerel tohumlarımızı koruyor, takas edilmelerini sağlıyor ve köyde yaşayan tarımla uğraşan çiftçilerimize de destek oluyoruz. Gelecek kuşaklara bırakacağımız her tohum sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük edecek. Bizim asli görevlerimizin yanında toplum yararına yapılacak görevler de var. Tohum ve Fide Şenliği de bunlardan birisi" dedi.
(BT)

07.05.2017 17:11:43 TSI
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