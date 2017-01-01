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Oryantiring ile şehrin tarihi mekanlarını keşfettiler

- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yarışıyorum' projesi kapsamında 41 okuldan 163 öğrencinin katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi



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Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetler vasıtasıyla temel yaşam becerileri kazanmalarına, milli ve manevi duygularının pekişmesine, arkadaşlık ve aile bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarışıyorum" projesi kapsamında 41 okuldan 163 öğrencinin katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi.

Tarihi ruhun keşfi amacıyla Kütahya Ulu Cami ve çevresindeki tarihi mirasa yönelik oryantiring parkuru oluşturularak, sporculara il merkezinde bulunan 26 adet mimari eserlerle ilgili bilmeceler verildi ve mimari hedeflerin bulunması istendi.

Yarışmanın startını Vali Ahmet Hamdi Nayir verdi.

Vali Nayir'in startının ardından sporcular kendilerine verilen bilmecelerdeki ipuçları ile varış noktasına en kısa sürede ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Parkuru 14 dakika 40 saniyede tamamlayarak birinci olan Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Koleji'nin madalya ve kupasını Vali Ahmet Hamdi Nayir verdi.

Yarışmanın ikincisi parkuru 17 dakika 50 saniyede tamamlayan Kızılcaören Ortaokulu oldu. Sporcular kupa ve madalyalarını Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş'ın elinden aldı.

Oryantiring yarışmasının üçüncülüğünü ise iki okul paylaştı. Yarışmayı 3. olarak tamamlayan Kadir Adlım Ortaokulu ile Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu'nun madalyaları ve kupalarını İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen verdi.

Yarışmayı Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Sadık Ölçen, bazı daire müdürleri, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir oryantiring yarışmasının ardından Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Okullararası Yıldızlar Taekwondo Grup Müsabakaları'nı izledi, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Sadık Ölçen'den bilgiler aldı.

Grup müsabakalarının Türkiye'de 4 ilde yapıldığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, "3 gün süren müsabakalarımızın bugün son günü. 18 ilden 400'e yakın sporcuyu ağırlıyoruz. İlk 4'e giren sporcular Türkiye finaline gidecekler. İlimiz açısından önemli bir organizasyon. Kütahya'yı temsil edecek olan tekvandocular da Karabük'te yarışıyorlar" dedi. (HCA-EFE)



07.05.2017 17:17:00 TSI

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