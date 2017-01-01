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Taşdoğan MHP'li delegelerle biraraya geldi

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:11
Taşdoğan MHP'li delegelerle biraraya geldi
Taşdoğan MHP'li delegelerle biraraya geldi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan Şehitkamil İl Delegeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek 21 Mayıs'ta yapılacak olan İl Kongresi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel'in organize ettiği kahvaltı programına TÜRKAV Başkanı Levent Kürüz, Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Ökkeş Şentürk, MHP İl, İlçe yönetimi ve partililer katıldı. Toplantıda, 39 İlin kongresini, 21 Mayıs'ta aynı saatte aynı anda yapılma kararı alındığını belirten Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet etmek için yeniden aday olduğunu açıklayarak delegelere görevi süresince yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taşdoğan, üç yıllık görevi sürsince dört seçim geçirdiğinin altını çizerek, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak teşkilatlarıyla birlikte üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini, canla başla yönetim ve partililerle çalıştıklarını söyledi. Gaziantep'te 2019'da birinci parti olacaklarını ve Ülkücü Cumhurbaşkanı seçeceklerini dile getiren Taşdoğan, Milliyetçilerin her zaman devletine, milletine, bayrağına ve ülküsüne bağlılı olduğunu hatır8lattı.
Taşdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi bitecek diyenlerin hevesi kursağında kalacak. Kimler geldi kimler geçti ancak MHP hala burada. Bundan sonrada hep burada olacak. Bizler buradayken biz ölmeden "MHP bitecek" diyenlere gülüyorum. Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli'nin almış olduğu kararla MHP 21 Mayıs'ta aynı anda 39 ilde kongre yapacak. Hiçbir parti aynı saate aynı anda 39 ilde kongre yapacak güçte değildir. Ancak böyle bir kudrete sahip olan MHP'dir. Dosta selam söyleyin bize güvensinler. Düşmana korku salsınlar. Bereketsizler de artık bereketsiz ayaklarını MHP'den çeksinler. Biz Türk İslam Ülküsünün nefesi olmak istiyoruz, biz güçlü olmak istiyoruz. Bizim derdimiz vatan, bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türklüğün bekasıyken başkalarının fitne ve fesatlarıyla uğraşacak vaktimiz yok. Bizim yolumuz Lider Devlet Bahçeli'nin yoludur. Bizim liderimiz çalmamıştır, yoılsuzluk yapmamıştır, bir kez olsun yanlış yapmamıştır. Bizim liderimiz aldığı her nefesi MHP için, bu ülke için harcamış ve her zaman dik durmuştur. Tüm delegelerimizi ve partililerimizi 21 Mayıs'ta Onat Kutlar Salonu'nda yapılacak olan kongremize davet ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi.
(SD-Y)

07.05.2017 17:20:12 TSI
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