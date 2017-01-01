YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ulusoy: "Şimdi Diyarbakır'a gitme zamanı"

Ulusoy: "Şimdi Diyarbakır'a gitme zamanı"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Tur operatörleriyle birlikte Diyarbakır'ı gezen TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy, "Burada 81 vilayetimizden Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da diğer vilayetlerimize kucaklaşma turlarını başlatacağız. Ramazan'dan sonra ilk turumuzu Rize'den başlatıyoruz. Bu şehirde hayat var. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, şimdi Diyarbakır'a gitme zamanı. Lütfen valizlerinizi hazırlayın" dedi.

Tur operatörlerinin tur programlarına Diyarbakır'ı daha fazla almaları ve konaklama sayısını artırmaları amacıyla Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Turizm Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Sur Belediyesi ve TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulunun hazırladığı program sürüyor. Dün Sur ilçesini gezen TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve tur operatörleri, bugün bir otelde düzenlenen "Diyarbakır Turizm Buluşması" adlı programa katıldı.



"Diyarbakır, Türkiye'nin önemli bir şehri"

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır'ın turizm potansiyellerini yeniden paylaşma ve turizmden Diyarbakır'ın daha fazla pay almasını sağlamak adına bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Diyarbakır'ın turizm değerlerini tur operatörlerine anlattıklarını belirten Vali Aksoy, "Diyarbakır'da önümüzdeki süreçte yeni organizasyonlar gerçekleştirilmesi için taleplerimiz ilettik. Diyarbakır Türkiye'nin önemli bir şehri ve önemli bir kültürel değerlere sahip bir kent. Uluslararası havalimanıyla, otelleriyle önemli bir alt yapıya sahip bir kent ve Diyarbakır'ın turizmden daha fazla pay alması adına da bu tanıtımı gerçekleştirerek Diyarbakır ile ilgili önyargının ortadan kalkması ve Diyarbakır'ın Türkiye'nin diğer şehirleri gibi güvenli bir şehir olduğunu herkes tarafından bilinmesini arzu ettik. Bu bağlamda çağrımıza karşılık veren TURSAB'a bağlı seyahat acentelerine Sayın Başaran Ulusoy'un şahsında tekrar teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızın Diyarbakır'da turizmi daha farklı noktaya taşımasını diliyorum. Özellikle önümüzdeki dönemde kültür turizminin dışında kongre turizminin de daha öne çıkacak turizm başlıkları altında yer almasını diliyoruz. Ben tekrar Sayın Başaran Ulusoy'un şahsında katılan tüm operatörlerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.



"Kucaklaşmayı bir kez daha yaşayacağız"

TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise, Diyarbakır ne kadar güvenliyse, İstanbul ve Trabzon'un da o kadar güvenli olduğunu belirterek, "Biz bunu yerinde arkadaşlarımızla gördük. Bu çalıştayın hem Diyarbakır hem bölge için olumlu geçeceğine inanıyorum. Evet, bu şehirde hayat var. Diyarbakır moda değildir. Moda bugün var yarın yok. Diyarbakır marka bir kenttir. Bu markanın üzerindeki tozu almaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım tur programlarına Diyarbakır'ı koyacaklar. Bu ülkenin güzelliklerini beraber yaşatmayı, beraber paylaşmayı, beraber kucaklaşmayı bir kez daha yaşayacağız" diye konuştu.



"Lütfen valizlerinizi hazırlayın"

Kültür varlıklarını, gastronomiyi, gezmeyi, eğlenmeyi, yürüyüş mekanlarını hep birlikte yerinde gördüklerini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki, Diyarbakır 80'li yıllarda yaşamış olduğu o güzellikleri hep beraber elbirliğiyle yaşayacağız ve yaşatacağız. Burada 81 vilayetimizden Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da diğer vilayetlerimize kucaklaşma turlarını başlatacağız. Ramazan'dan sonra ilk turumuzu Rize'den başlatıyoruz. Rize'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Rize'ye. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a kucaklaşma turlarına başlayacağız. Beraber yaşıyoruz, beraber paylaşacağız. Ben bu geziye destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şehirde hayat var. Müziğiyle, yöresel yemekleriyle ve rahatlığıyla bambaşka bir Diyarbakır gördük. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, şimdi Diyarbakır'a gitme zamanı. Lütfen valizlerinizi hazırlayın. Otellerimiz çok güzel, restoranlar çok güzel, tava-ciğer çok güzel. Herkesi Diyarbakır'a bekliyorum. Diyarbakır gezilecek kent, Diyarbakır yaşanılacak bir kent. Diyarbakır'ı gezdikten sonra anlatılacak bir kent. 2018 yılında altıncısı hemen hemen bine yakın yabancı vatandaşlarımızın da olacağı İnanç Sempozyumu'nu Diyarbakır'da yapacağız."

Programa, Vali Aksoy, TURSAB Başkanı Ulusoy ve tur operatörlerinin yanı sıra, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, DTB Başkanı Engin Yeşil, DTSO Başkanı Ahmet Sayar ve iş odaklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

(EEI-MP-Y)



07.05.2017 17:20:46 TSI

NNNN

