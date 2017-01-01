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Bozüyük'te çocuklar için "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" sahnelendi

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:22
Bozüyük'te çocuklar için "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" sahnelendi
Bozüyük'te çocuklar için "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" sahnelendi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik olarak "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" adlı oyun sahnelendi. İzleyenlerin beğeni ile izlediği oyun yoğun ilgi gördü.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 13:00 ve 15:00'te olmak üzere iki seans halinde sunulan oyun Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu tarafından ücretsiz olarak sahnelendi. Minik tiyatro severlerin beğeni ile izlediği oyunda Keloğlan'ın komik maceraları izleyenleri güldürdü. Miniklerin eğlenceli bir hafta sonu geçirerek dinlenmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğini minik tiyatro severlerin yanı sıra Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rıdvan Güner de izledi. Oyunun sonunda sahneye gelen Güner, oyuncuları başarılı performansları için tebrik ederek plaket takdim etti ve başarılarının devamını diledi.
(FSİ-Y)

07.05.2017 17:31:29 TSI
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