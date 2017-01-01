YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te çocuklar için "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" sahnelendi

Bozüyük'te çocuklar için "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" sahnelendi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik olarak "Keloğlan'ın Becerikli Eşeği" adlı oyun sahnelendi. İzleyenlerin beğeni ile izlediği oyun yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 13:00 ve 15:00'te olmak üzere iki seans halinde sunulan oyun Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu tarafından ücretsiz olarak sahnelendi. Minik tiyatro severlerin beğeni ile izlediği oyunda Keloğlan'ın komik maceraları izleyenleri güldürdü. Miniklerin eğlenceli bir hafta sonu geçirerek dinlenmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğini minik tiyatro severlerin yanı sıra Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rıdvan Güner de izledi. Oyunun sonunda sahneye gelen Güner, oyuncuları başarılı performansları için tebrik ederek plaket takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

(FSİ-Y)



07.05.2017 17:31:29 TSI

NNNN

