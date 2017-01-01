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Van YYÜ'de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve sempozyum düzenlenecek

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:28
Van YYÜ'de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve sempozyum düzenlenecek
Van YYÜ'de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve sempozyum düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Sempozyumu gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burhaneddin Kıyıcı, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kelam Ana Bilim Dalı tarafından 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Sempozyumu organize edildiğini belirterek, "Toplantımıza ülkemizdeki ilahiyat fakülteleri Kelam Ana Bilim Dalı'nda görev yapan öğretim elemanları ve konuyla ilgilenen katılımcılar iştirak edecektir. Şu ana kadar 100'den fazla hocamız katılım başvurusunda bulunmuştur. Programımızın açılışı 12 Mayıs 2017 saat 09.30 itibariyle YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde olacaktır. Cuma günü oturumlarımız gün boyu sürecek olup, herkese açıktır. Sempozyum oturumlarımız ise 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Şahmaran Otel'de sürecektir" dedi.
(ATL-Y)

07.05.2017 17:37:35 TSI
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