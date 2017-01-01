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Hastaların el emeği göz nuru eserleri sergilendi



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Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yaptıkları el emeği göz nuru eserleri sergiledi.

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahar Şenlikleri'nde açılan stantlarda satışa sunuldu.

Hastaların yapmış olduğu boncuk dizme, tepsi boyama, el örgüleri, maskeler, oyuncalar ilgi göndü.

Açılan stantları gezen vatandaşlar, rengarenk eserleri satın alarak, hastalara destek sağladı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Dr. Levent Akkut, yaptığı açıklamada, "Bu standın Toplum ruh sağlığı merkezinde tedavi gören 50 hasta rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yaptıkları ürünleri sergiledik. Halkımızın sergiye yoğun ilgi göstermesi bizleri sevindirdi" diye konuştu. (HCA-EFE)



07.05.2017 17:44:20 TSI

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