EGP'nin yeni yönetiminden basına tanışma kahvaltısı

ERZURUM (İHA) - Kısa süre önce Erzurum'da faaliyet gösteren Genc STK temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Erzurum Gençlik Platformu(EGP) Yen'i Yönetim Kurulu ve üyeleri basınla tanıştı. Başkanlığa Genç Memursen Erzurum il temsilcisi Yakup Kürşat Aras, Başkan Yardımcısı MTTB Erzurum il temsilcisi Eren Akın ve Genel Sekreterliğe ERGİM Başkanı Kağan Alparslan Çakır getirildi.

EGP Başkanı Aras yapılan toplantıya su sözleri ile devam etti: "Erzurum Gençlik Platformu olarak yeni yönetimimizle beraber siz değerli basın mensuplarıyla tanışmak istedik, bizleri kırmayarak teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sözlerimin hemen başında 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlamadan geçemeyeceğim. Bu vesileyle öncelikle Erzurum ilimizde faaliyet gösteren siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın basın özgürlüğü gününü kutlayarak sözlerime başlamak isterim. Platform olarak sizleri özverili ve etkin çalışmalarınızdan dolayı yürekten kutluyoruz. Erzurum Gençlik Platformu 20 ye yakın genç Sivil Toplum Kuruluşundan oluşmuş, Türkiye'nin marka şehirlerinden dadaşlar diyarı Erzurum'da kurulan gençlik platformudur. Başkanlığını Genç Memur Sen Erzurum İl Temsilcisi olarak yürüteceğimiz platformun başkan vekilliğini MTTB İl başkanı Eren AKIN, Genel Sekreterlik görevini Ergim Başkanı Kağan Alpaslan Çakır yürütecektir. Bir önceki yönetime yapmış oldukları gayretli çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren her konuda gençlerin de görüşlerinin alınması, gelecek vizyonu ve hedefleri belirlenirken gençlerin de süreçlere dâhil edilmesi gerektiğine inanan ve Erzurum'da faaliyet gösteren 20 ye yakın genç sivil toplum kuruluş örgütüyle, gençlerle işbirliğini bir adım ileri götürerek, gençlerin çalışmalarını daha sürdürülebilir bir yapıya dâhil etmek Medeniyet mefkûremizin değerlerinden güç alarak istikbali inşa etmeye çalışan, yeniden inşa edilen Türkiye ve dünyanın imarında özne olmak için bir aradayız. Erzurum Gençlik Platformu olarak, yaşadığımız tarihi süreçte demokrasi ve hukuk ekseninde ülkemizin yeniden yapılandırma sürecine katkı sağlayacak, huzur ve barışı, birlik ve beraberliği koruyarak toplumsal faaliyetler düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Başkanlarım. Her bir genç stkmız ile Erzurum ailesine, sivil toplum kuruluşlarına, siyaset ve bilim dünyasına, devlet ve millet hizmetinde bulunacak nitelikli insan kaynaklarını kazandırma gayretindeyiz. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasi anlayışına doğru bir eksenin geliştiği, bugünün dünyasının bir gerçeğidir. Genç nüfusun çoğunluk da olduğu ülkemizde 18 yaşındaki bir gencin seçme hakkı varken seçilme hakkı olmaması eşitlik ilkesine de aykırıydı. Türkiye'de Seçilme yaşının 18'e indirilmesinin sadece gençlere değil, toplumun her kesimine faydası olacağı kanaatindeyiz. Gençliğine güvenen, geleceğin Türkiye'sinin inşasında gençlere sorumluluk verecek iradeyi "Güçlü Türkiye için EVET" basın açıklamasıyla desteklemiştik. Yürüttüğümüz gençlik çalışmalarının zeminini oluşturan medeniyet değerlerimiz ve derin müktesebatımızla uluslararası tecrübenin karşılaşmasını sağlamak, değerlerimizin medeniyet coğrafyamızın dışında kalan ülkelerin gençleriyle de tanışabilmesi için uluslararası işbirliği kaçınılmazıdır. Bu doğrultuda Platformumuza üye teşkilatlarımızın uluslararası arenada etkin faaliyetlerde bulunma ve uluslararası gençlik örgütleriyle iş birliğini artırma faaliyetlerini takip ediyor ve bu konuda Erzurum yerelinde bizlerde desteğimizi esirgemiyoruz. Tarihi, kültürel birikimi ve medeniyet değerleriyle Erzurum'un sahip olduğu stratejik gücün şehir ve bölge refahına olumlu katkısını sağlayacak sivil girişimler geliştirmek, üniversite gençliğinden, orta öğretim gençliğine, orta öğretim gençliğinden toplumsal sorunlara, yeni ve alternatif fikir ve çözüm önerileri sunmak için gençlerle birlikte gece gündüz çalışacağız." Bizler, Medeniyetimizin Başöğretmeninin buyurduğu gibi "iki günü eşit olan ziyandadır" anlayışı gereği, zamanımızı ve mekânlarımızı daha anlamlı kılmak, güneşin doğuşuyla birlikte yeni seferlere, yeni yolculuklara çıkma arzuyla çalışıyoruz. Adanmış bir ruhla sorumluluklarımızın farkında olarak, derdimiz ve davamızın şuurundayız. Yeni bir ruh ve kararlılıkla kendimizi yenileyerek istikbalimizi inşa edecek, İstiklalimize sahip çıkacağız. Ebedi yurdumuzun hazırlığını yapacağız. Biliriz ki zafer inananlarındır. Bu duygularla Basın Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bizlere desteğini eksik etmeyen, Erzurum Büyük Şehir belediye başkanı Sayın Mehmet SEKMEN'e, organizasyonda emeği olan üye genç sivil toplum kuruluşları başkanlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." diye konuştu.

07.05.2017 17:45:28 TSI

