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Tekvandocular Kütahya'da yarıştı

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:45
Tekvandocular Kütahya'da yarıştı
Tekvandocular Kütahya'da yarıştı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Can Aksu
KÜTAHYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Türkiye Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları, Kütahya'da gerçekleştirildi.
18 il'den 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular gruplar halinde eşleştikleri rakipleri ile karşılaştılar. Sporcuların müsabakalarda ortaya koymuş oldukları performanslar ile tribünlerden alkış aldı.
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, 18 il'den 400 yakın sporcun katıldığını ve bu şampiyona ile Kütahya'nın bu yıl 22'nci ulusal faaliyete ev sahipliğinde yaptığını kaydetti. Ölçen, ayrıca Kütahya ekibinin ise Bartın'da düzenlenen şampiyonada yarıştığını söyledi ve tüm sporculara başarılar diledi. (HCA-EFE)

07.05.2017 17:55:06 TSI
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