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Bursa polisi Trafik Haftası'nda sürücülere gül dağıttı



(Fotoğraflı)



Serkan Akkuş - Cengiz Gündüz

BURSA (İHA)  Bursa'da 14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde sürücülere gül ve broşür, çocuklara ise balon dağıtıldı.

Trafik kurallarına uymanın önemini anlatan broşürlerin yanında çocuklara da balon ve gül dağıtımı yapan emniyet mensupları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhuriyet Caddesi'nde trafik uygulaması yapan Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, kemerlerini takmayan sürücülere kemer takmalarını söyleyerek, onlara gül, broşür ve balon verdi. Trafik ekipleri, ilçe girişi başta olmak üzere çeşitler yerlerde kontrol yapıldığını belirterek, ehliyetsiz ve eksiz evraksız kesinlikle araca binilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Polis memurları yaptıkları kontrollerde durdurdukları araçların sürücülerine hız kuralları, emniyet kemeri takma zorunluluğu, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, ön koltuğa çocukların oturtulmaması ve çeşitli trafik konularıyla ilgili uyarılarda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte sürücüler, polislerin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Sürücüler, "Polisler bizi durdurarak sürücülere gül, çocuklara ise balon verdiler. Çok mutluyuz, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz sürücüler olarak herkesin trafik kurallarına uymasını istiyoruz" diye konuştular.

(SD-Y)



07.05.2017 18:16:23 TSI

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