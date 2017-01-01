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Çocuklar, trafik kurallarını eğlenerek öğrendi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 6-14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde kurulan parkurda akülü araçlara binen çocuklar hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından trafik kuralları hakkında çocuklara bilgi de verildi.

Trafik haftasında uygulanan etkinliği çok sevdiğini belirten Yiğit Gültekin, askerlerin etkinlikte kendilerine trafik kuralları hakkında bilgi verirken eğlendiklerini de söyledi.

Trafik kurallarının anlatıldığı etkinliğin çocuklar için güzel bir uygulama olduğunu vurgulayan aileler, etkinliğin çocukların ileriki yaşlarında olumlu etkisi olacağını dile getirdi.

(YÖ-HİV-Y)



07.05.2017 18:25:08 TSI

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