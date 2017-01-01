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İlçe milli eğitim müdürleri Ortaköy'de buluştu

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:16
İlçe milli eğitim müdürleri Ortaköy'de buluştu
İlçe milli eğitim müdürleri Ortaköy'de buluştu

(Fotoğraflı)

Bülent Özkaleli
ÇORUM (İHA) - İlçe milli eğitim müdürleri aylık istişare toplantısı Ortaköy'de yapıldı. Toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri ile İl milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürler katıldı.
Eğitim ve öğretimin tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda merkezi sınav (TEOG) ve YGS-LYS başarıları da değerlendirildi. Toplantıda bir konuşma yapan İl milli eğitim müdürü Seyit Ali Büyük, "TEOG başarımız çok iyi durumda. Bunun daha da artacağına inanıyorum. LYS de aynı şekilde yükselen bir başarı grafiğimiz var. Öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri mutlu ediyor. Akademik başarı ile birlikte sosyal, kültürel ve sportif yönden de faaliyetlere katılmalarını istiyoruz. Bu faaliyetler öğrencilerimizin daha sağlıklı gelişmelerine ve aynı zamanda akademik başarılarına katkı sağlayacaktır. Yine öğrencilerimizin kitap okuyan, vatanını milletini seven, manevi değerlerine bağlı gençler olmasını istiyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmeye çalışırken sosyal faaliyetler için de ortamlar yapıyoruz. Spor salonları, halı saha Z-Kütüphanelerimiz başarımızın artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.
Ortaköy'de yapılan istişare toplantıya katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy'deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.
(BÖ)

07.05.2017 18:25:10 TSI
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