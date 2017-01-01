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Kadirli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:27
Kadirli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kadirli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

(Fotoğraflı)

Mehmet Demir
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 3 saat süren yağmur dolayısıyla Kadirli merkez ve köylerde sel baskınları meydana geldi. Şehir merkezinde ev ve iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kadirli'ye bağlı Narlı Kışla köyü yolu derenin taşması sonucu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Yağışlardan dolayı ilçede meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Kadirli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
(OZ-AŞ-Y)

07.05.2017 18:36:26 TSI
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