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SP Van Gençlik Kollarının Nisan ayı divan toplantısı yapıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:54
SP Van Gençlik Kollarının Nisan ayı divan toplantısı yapıldı
SP Van Gençlik Kollarının Nisan ayı divan toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Saadet Partisi (SP) Van İl Gençlik Kolları'nın Nisan ayı divan toplantısı gerçekleşti.
İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya, SP Van İl Başkanı Özay İlhan, Gençlik Kolları Başkanı Emre Koç, ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Teşkilat durumunun değerlendirildiği toplantıda konuşan SP Van il başkanı Özay İlhan, gelecekte Türkiye'yi milli görüşçü gençlerin yöneteceğini belirterek, milli görüşçü gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Her bir gencin toplumda örnek insanlar olması gerektiğini kaydeden İlhan, SP'nin yeniden büyük Türkiye, yeni ve adil bir dünya hedefinin gençlerle gerçekleşeceğini ifade etti.
Van İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Koç ise Türkiye'nin içinde olduğu girdaptan çıkmasının yegâne yolunun kardeşlik, saygı ve sevgi olacağını vurgulayarak, "Nitekim SP gençliği, bunun öncüsü ve şiarıyla çalışmalarını yapmaktadır. Geçen nisan ayı içerisinde bir referandum geçirdik. Herkes vicdanı gereği bir karar verip, sandıklara gitti. Saadet Partisi gençliği olarak referandum süresi boyunca hep kardeşlik serzenişinde bulunduk. Referandum çalışması olarak da ilimizde 2 bin adet karanfil dağıtıp, kardeşlik vurgusu yaptık ve bunun neticesini de aldık" ifadelerini kullandı.
Toplantı, SP Gençlik Kolları Başkanlığı'na yeni katılan gençlere rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.
(ATL-AŞ-Y)

07.05.2017 19:03:32 TSI
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