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Reşadiye Kelkit Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:29
Reşadiye Kelkit Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu
Reşadiye Kelkit Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Reşadiye Kelkit Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Kaşpınarspor oldu.
İstanbul'da organize edilen Reşadiye 3. Kelkit Halı Saha Futbol turnuvası finali ilçe stadyumunda oynandı. Final maçında Oynanan maçta Kaşpınarspor, Hasanşeyhspor'u 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Programda konuşan Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, turnuvaya katılan tüm köy takımlarına teşekkür etti. Centilmenlik ortamında bir turnuvayı tamamladıklarını ifade eden
Kılıç, futbolcuları da göstermiş oldukları birliktelikten dolayı kutladı.
Konuşmanın ardından Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Belediye Başkanı Cemil Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Sefa Yiğit ve protokol üyeleri takımlara kupalarını ve madalyalarını verdi. Maç sonrasında futbolculara ve katılımcılara Tokat'ın yöresel yemeği keşkek ikram edildi.
(HA-UY-Y)

07.05.2017 19:38:45 TSI
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