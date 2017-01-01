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Salihli'de hıdrellez coşkusu

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:51
Salihli'de hıdrellez coşkusu
Salihli'de hıdrellez coşkusu

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde baharın müjdecisi olan Hıdırellez, Salihli Belediyesi tarafından Sart Mahallesinde düzenlenen 27. Sart Hıdırellez Şenlikleri ile coşku içinde kutlandı.
Sart mesire alanındaki geleneksel 27.Sart Hıdırellez Şenliklerine, İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, MHP Salihli İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Akın ve yönetimi, Sart Mahalle Muhtarı Metin Karaarslan, Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri ile binlerce vatandaş katıldı.
Hıdırellez şenliğine katılan binlerce vatandaşa seslenen Başkan Kayda, Hıdırellez'i birlik, beraberlik ve coşku içinde kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Şenlikleri'nde bir aradayız. Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Hıdırellez, bolluğun, bereketin ve kardeşliğin simgesidir "dedi.Hıdırellez'in Orta Asya'dan günümüze kadar uzanmış milli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Bizler geçmişle gelecek arasında köprü olmaya gayret ediyoruz. Geçmişten aldığımız değerlerimizi bizden sonrakilere aktarma gayretindeyiz. Salihli Belediyesi olarakbütün kültürel etkinliklerimizedestek oluyoruz. Baharın gelişini müjdeleyen; bolluğun ve bereketin simgesi olan bu Hıdırellez gününde, herkesin gönlünden geçen tüm dileklerin kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.
Salihli Belediyesinin düzenlediği Geleneksel 27.Sart Hıdırellez Şenliklerinde sahne alan, Salihli Türkü Dostları, Seçilya Biçer ve Başak Çuha, Coşkun Kandaş ve Orkestrası eşliğinde verdikleri konserle şenlik alanını dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz saatler yaşattı. Başkan Kayda, vatandaşların ayakta alkışladığı sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.
(BA-ÖND-Y)

07.05.2017 20:00:51 TSI
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