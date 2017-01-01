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Hıdrellez şenliklerine 20 bin kişi katıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:55
Hıdrellez şenliklerine 20 bin kişi katıldı
Hıdrellez şenliklerine 20 bin kişi katıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesi Yenice köyünde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla kutlandı.
Tahtalı Göleti Mesire alanında yapılan hıdrellez şenliklerine AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Emet Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yağcıklı, Emet İl Genel Meclisi Üyesi Hakan Uslu, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı Tahtalı Göledi Mesire alanında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi," Yenice Köyü Tahtalı Göledi Mesire Alanı gerçekten görülmeye değer doğa harikası bir yer. Burada 60 yıldan beri bu güzel gelenek her yıl geleneksel olarak devam ettiriliyor. Her yıl çevre il ve ilçelerden yaklaşık 10 bin araç ve 20 bin kişi bu etkinliğe katılıyor. Herhalde Türkiye'de hıdrellez şenliklerine bu kadar yoğun katılımın olduğu yer son derece azdır. Bu nedenle Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı doğal göledi ve çam ağaçlarının kapladığı doğa harikası Emet Yenice Köyündeki Tahtalı Göledi Mesire Alanının doyumsuz güzelliğini görmeye ve şenliklere katılmaya davet ediyoruz. Burada Yenice köy muhtarlığının gayretleri, Kaymakamlığın ve ilgili kurumların desteğiyle gerçekten çok iyi bir organizasyon var. Yöresel ürünlerin satıldığı pazarlar kuruluyor. Geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatıldığı hıdrellez etkinliği sayesinde ailelerin güzel bir ortamda bir araya gelerek birbirleriyle kaynaştığına tanıklık ediyoruz. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yıl da buraya gelerek vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz" dedi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ise, yaptığı açıklamada,"Yenice Köyünde her yıl halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen baharın müjdecisi hıdrellez şenliklerinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Buraya ne zaman gelsek değişmeyen bir şey var. Hemşerilerimiz güler yüzlü, kendi imkanlarına şükreden ve aile yapılarına bağlı bir karaktere sahipler. Bu memleketin nasıl gerçek sahibi olduklarını gösteriyorlar. Bugün de ailelerimiz, annelerimiz, bacılarımız ve çocuklarımız hep birlikte hıdrellezi kutluyorlar. Bu vesileyle hem aile, hem komşuluk hem de hemşerilik bağlarımız daha iyi ve daha sıkı bir noktaya taşınmış oluyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ediyor" diye konuştu.
Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Ak Parti Emet İlçe Başkanı Mehmet Yağcıklı, Yenice köyü Muhtarı Akın Gürkan, hıdırellez şenliği için Tahtalı Göleti Mesire Alanına gelen vatandaşların piknik alanlarını ve seyyar satıcıları ziyaret ederek onlarla sohbet ettiler. (MA-EFE)

07.05.2017 20:04:27 TSI
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