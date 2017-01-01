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Bahar şenliği bisikletlerle sağlık şenliğine döndü

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:39
Bahar şenliği bisikletlerle sağlık şenliğine döndü
Bahar şenliği bisikletlerle sağlık şenliğine döndü

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine İlçesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği bisikletlerle sağlık şenliğine döndü. 'Bisikletini seç harekete geç' sloganı ile gerçekleştirilen şenlikte yediden yetmişe herkese bisiklet kullanmanın önemi anlatıldı.
Çine'de sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımını yapmak amacıyla bu yıl 6.'sı düzenlenen 'Altın Bisiklet Festivali' renkli geçti. Yedisinden 70'şine herkesin bisikleti ile katıldığı şenlikte gerçekleştirilen bisiklet yarışlarında dereceye girenler ödüllendirildi. Renkli bir hafta sonu yaşayan vatandaşlar şenlik kapsamında doyasıya eğlendi.
Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen ve Güler Bisiklet Firması'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen şenlikler Hükümet Meydanı'nda yapıldı. Çine'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden iki teker düşkünlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yüzlerce bisikletli şehir turu da attı. Öğlen saatlerinde sirk gösterileri ile başlayan şenlikler akşama kadar devam etti. Meydan'da sirk gösterileri ile başlayan festival, bisikletlerle şehir turu ve yavaş bisiklet yarışları ile devam etti.
Kategorilerine göre yapılan yavaş bisiklet yarışlarında dereceye giren yarışmacılar altınla ödüllendirilirken program boyunca davetlilere pilav, lokma, aşure ve dondurma ikramında bulunuldu.
Çine'ye böylesine önemli bir organizasyonu kazandıran Güler Bisiklet Firmasının sahibi Halit Güler, hem ilçeyi tanıtmak hem de sağlıklı bir yaşam için herkesi bisiklete binmeyi özendirmek istediklerini belirterek festivalin 6.'sını düzenlemekten mutlu olduğunu söyledi. Bugüne kadar bu tür etkinliklerde sorumluluk üstlenip organizasyon düzenlediklerini bundan sonda da elini taşın altına koyacağını ifade eden Halit Güler, "Derdimiz Çine. Ben yok biz varız. Bizimle düşünen herkes bizim yanımızda olsun. Bu anlamda Çine'nin adını her yerde duyurmaya devam edeceğiz. İlçemiz Çine Aydın'ın parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Önceki yıl Türkiye'de ilk defa Çine'de çocukların sanal aleme bağımlılığını azaltmak amacıyla 'Testere Bisiklet' filmini çektik. Buna benzer projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu festivalimize Çineli esnaflarımız da sahip çıktı hepsine teşekkür ederim. Bu organizasyonu yapmamıza izin veren kaymakamımıza ve belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
Festivale Aydın Bisikletliler Derneği, antika araç tutkunları ayrı bir renk kattı. Bisiklet kullanımın sağlık sorunlarından trafik sorununun çözümüne kadar kişi ve topluma ciddi faydalarının olduğunu belirten Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, "Hareketi seçin, doğal beslenin, yürüyün, koşun, bisiklete binin, lazım olmadıkça arabaya binmeyin. Bilgisayarlardan uzak durun. Bisikletlerle doğa gezisi yapın, piknik yapın. Sağlıklı yaşamak için sportif faaliyetleri seçin. Bisikletliler Derneği olarak biz bugün hem kendi sağlığımızı hem çevremizin sağlığını hem de gelecek nesillerimizin sağlığını düşünüyoruz. Bisiklet sağlıktır, sağlık için bisikleti seçin" diye konuştu.
(İK)

07.05.2017 20:47:47 TSI
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