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Algün; "Alamayacağı parayı silen esnafın borcu silinsin"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, zor durumda olan esnaf ve sanatkarların devlete olan borçlarının silinmesi gerektiğini belirtti.



Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, yaptığı açıklamada; "Devletimize olan borçlarımız Esnaf ve Sanatkarın olupta ödemediği borçlar değildir. Ödenmesi mümkün olmayan vergi , SGK vb borçlardır bu paralar. Bugüne kadar çıkarılan tüm 'borçların yapılandırılması kanunları' amacına ulaşmamıştır. En son çıkarılan yapılandırmada öyledir ve 5. aya ertelenmiştir. Taksit ödemeleri ama yinede ödenmesi mümkün değildir. Hükümetimiz borçlarımızı silsin. Alacağını alamayan mahalle bakkalımız bile zaman zaman defteri temizler alamayacağı paraları siler. İşte yeniden yapılandırma çıkarılmayı düşünen Maliye Bakanlığımız ve Hükümetimiz de bu sorunu bir şekilde ortadan kaldırmalı. Yarınlara dair yeni planlamalar yapmalıyız" dedi.



Esnafın sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri sunan Algün, "Şartlı af şeklinde bir düzenleme yapılmalı örneğin önümüzdeki 5 yıl boyunca yeni borçlanma olmayacak şekilde esnaf ve sanatkarlara af getirilmelidir. Örneğin 5 yıldan geride olan borçlar silinebilir, faizler tamamen yok sayılıp 5 - 10 yıl gibi vadelere yayılabilir. Denilir ki sana bu hakkı veriyorum ama şu kadar süre borç yapmayacaksın. Limit getirilebilir, örneğin 50 bine kadar olan borçlar silinebilir. Aydın milletvekilleri ve muhalefetin desteğini bekliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları sadece hükümetin meselesi değildir. Mecliste görev alan herkesin bizlere destek olmasını ve bu sorunlardan kurtulmamızın sağlanmasını istiyoruz. Aydın Marangozlar Odası olarak 2000 yılından beri yaşadığımız bu açmazın içinden çıkmamızın çok önemli olduğunu ve yerel kurum ve kuruluşlarında esnaf ve sanatkara destek olmasına olanak sağlayacak düzenlemeleri de bekliyoruz. Borçlara bir kırmızı kalem çekme vakti. Bu kez kesin çözüm olacak bir yapılandırma çıkacağını inanıyoruz ve aksi hareket edenleri affetmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



08.05.2017 07:58:38 TSI

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