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Didim Belediyesinin mahalle yatırımları sürüyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:51
Didim Belediyesinin mahalle yatırımları sürüyor
Didim Belediyesinin mahalle yatırımları sürüyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesi Akköy Mahallesinde yılardır yol ve suyu olmayan Alman Kulesi mevkii kenar hanelerin yol yapım çalışmalarına başlandı.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, haftalık olağan toplantıda basına yaptığı açıklamada, gerek merkez mahallelerde gerekse mahalleye dönüşen köylerde hizmet vermede eşit mesafede hareket ettiklerini belirterek, planlamada merkez mahallesinin bir sokağından başlatılan yol parke taşı döşeme işlemin aynı ölçü ve ebatta mahalleye dönüşen köylerin bir sokağında da başlatıldığını, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet ve imkanları eşit mesafede kullanmaya itina gösterdiklerini ifade etti.
Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı işçiler, 'Altınkum'u Güzelleştirme ve Sağlıklılaştırma Projesi' kapsamında, uygun olmayan binaların yıkımını gerçekleştiren ekibin üzerine düşen duvardan kaçmayı başaramayan belediye işçileri arasında hayatını kaybeden Levent Bakay'ın köyü olan Akköy'de yol yapım çalışmaları esnasında Bakay'ı rahmetle anarak aralarında olmayışının hüzününü yaşadılar.
Acılı baba Necati Bakay'da, oğlu Levent'in ölümünün her yıl dönümünde düzenlediği mevlütle Kur'anı Kerim okutarak, eş dostu davet ederek andıklarını ifade etti.
Bakay, Akköy'e yol ve suyu olmayan Alman Kulesi mevkiinde 1970'lerde "Köy Kent Projesi" kapsamında parelasyonu geçekleştirilerek yol ve yeşil alanları belirlenen alanda yeni evlendiğinde bir arsa aldığını, yıllardır köylere hizmet götürme birliğinden hizmet alınamadığını ve maddi imkansızlıklardan dolayı bir türlü çocuklara ev yapamadığını belirterek, arsasına komşu 4 hanenin yaşadığı alanın yıllar sonra da olsa yol yapım hizmetlerinden dolayı Didim belediyesi ve çalışanlarına teşekkür etti.
Akköy Mahalle Muhtarı Halit Dülger'de, Büyükşehir kapsamında alınan Aydın ilinde, mahalleye dönüşen köylerde yetki ve hizmetlerin belediyelere geçtiğini ifide ederek, muhtarların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.
(HÇ-MB-Y)

08.05.2017 07:59:23 TSI
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