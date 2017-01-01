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İki takım sporcuları bir birine girdi

- Polis tarafları ayırmakta zorlandı

- Sarıkamışlı taraftarlar tribünlerin koltuklarını kırdı sahaya attı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi baraj karşılaşmasında Kars36 Spor Sarıkamış Belediyespor öncesinde iki takım sporcuları birbirine girdi. Gergin ortamda başlayan karşılaşma tamamlanmadan sona erdi.

Sarıkamışlı taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünün koltuklarını kırdı, sahaya attı. Taraftarları sakinleştirmek için polis uzun süre uğraştı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda oynanan Kars36 Spor Sarıkamış Belediyespor karşılaşması öncesinde sahada ısınan iki takımın sporcuları tekme tokat birbirlerine girdi. Sahada ısınan sporcuların kavgasını polis güçlükle önledi. Kavgaya taraftarlarda karışınca ortam daha da gerildi. Sahada görev alan polisler, taraftarlar ve sporcuları yatıştırdıktan sonra karşılaşma başladı.

İlk yarısı 1-0 Kars36 Spor'un üstülüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı yağmurlu hava da oynandı. Sarıkamış Belediyespor Kars36 Spor karşısında attığı golle durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda ortam iyice gerildi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Kars36 Sporlu futbolcunun ceza sahası içerisinde düşürülmesini karşılaşmanın orta hakemi Halil Erdoğan penaltı olarak değerlendirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikasında penaltı atışını göle çeviren yeşil beyazlı ekip 2-1 öne geçti. Bu dakikadan itibaren ortam iyice gerildi. Karşılamanın orta hakemi sporcuların darbesiyle sakatlandı. Sarıkamış Belediyesporlu futbolcular karşılamanın tamamlanmasına 2 dakika kala sahadan çekildi. Karşılaşmanın hakemi Halil Erdoğan, karşılaşmayı tatil etti. Kars36 Spor Sarıkamış Belediyespor karşılaşması evsahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın net sonucunu hafta içerisinde belli olacak.

"Sarıkamışlı taraftarlar türbinlerin koltuklarını kırdı"

Öte yandan Prof. Dr. Abamüslüm Güven stadyumunda oynanan karşılaşmada Sarıkamışlı taraftarlara ayrılan tribünün koltukları kırıldı. Kırılan kotluklar Sarıkamışlı taraftarlar tarafında sahaya atıldı. Sarıkamışlı teknik heyet ve yedek sporcuların oturduğu yedek kulübesi de yine sporcular tarafından tekmelerle kırıldı. Üniversiteye ait stadyumun yedek kulübesi ve misafir takım seyircilerine ayrılan tribünler kullanılmaz hale geldi.

Kars36 Spor'un galibiyetini kutlamak isteyen taraftarlar ise tribünlerden aşağı atlayarak saha içerisine koştu. Bazı taraftarlar tribünlerden atlarken, çeşitli yerlerinden yaralandı.

(IÇ-MK-Y)



08.05.2017 08:24:22 TSI

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