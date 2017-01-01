YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldızlar badminton grup müsabakaları başladı

Yıldızlar badminton grup müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları Yıldız kızlar ve Yıldız erkekler Badminton grup müsabakaları Erzincan'da başladı.

Okul Sporları faaliyetlerinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı spor müsabakaları devam ediyor. Okul Sporları Yıldız kızlar ve Yıldız erkekler Badminton grup müsabakaları 10 ilden 6 kız 10 erkek olmak üzere toplam 16 takımın katılımıyla Erzincan'da başladı. Tüm takımların ve sporcuların katılımıyla açılış programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra 4 ayrı kortta müsabakalar yapılmaya başlandı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda başlayan Yıldızlar Badminton grup müsabakaları 3 gün sürecek. Yaklaşık 120 sporcu ve 20 hakemin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Yapılan organizasyon ile ilgili bilgi veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan'ın bu tür organizasyonları büyük bir başarı ile gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Mayıs ayı içerisinde birçok organizasyonun gerçekleştirileceğini ifade etti. Erzincan'a gelen tüm sporcu, antrenör ve hakemleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten İl Müdürü Burak Mumcu, "10 ilden 6 kız 10 erkek toplam 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Badminton grup müsabakalarında yaklaşık 120 sporcu, 20 hakem ve bu takımlarının idarecileri ile antrenörlerini ağırlıyoruz. Müsabakalara katılan sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar dilerim. Müsabakalar 3 gün sürecek ve dereceye giren takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Tüm sporseverleri 3 gün sürecek olan müsabakaları izlemeye davet ediyorum" dedi.

Erzincan'da gerçekleştirilen Okul sporları Yıldızlar Badminton grup müsabakalarında kızlarda Şırnak, Çorum, Siirt, Gümüşhane, Van ve Tunceli ilerinden gelen takımlar mücadele ediyor. Erkelerde ise Gümüşhane, Siirt, Elazığ, Şırnak, Iğdır, Muş, Van, Bingöl, Tunceli ve Çorum illerinden gelen takımlar mücadele ediyor.

(FG-AA-Y)



08.05.2017 08:42:38 TSI

NNNN

