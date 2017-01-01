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Van Kanserle Mücadele Derneği kuruldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:07
Van Kanserle Mücadele Derneği kuruldu
Van Kanserle Mücadele Derneği kuruldu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da, Kanserle Mücadele Derneği kuruldu.
Dernekte kuruluş amaçları ile ilgili bir açıklamada bulunan Van Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Feride Ekin, 6 ay önce başlatılan çalışmalar neticesinde derneği kurduklarını belirterek, amaçlarının herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalarla maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi. Doğuda böyle bir derneğin olmamasından dolayı böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden Ekin, "Derneğimiz, toplumu onkoloji (kanser) ve erken teşhisi ile bilgilendirme, maddi durumu iyi olmayan onkoloji hastalarına nakdi ve manevi olarak her türlü yardımı yapmak, projeler yürütmek amacındadır. İlimizde de ulaşılamayan aileler vardır. Biz bu ailelere ulaşmak istiyoruz. Şu anda 40'a yakın bir hastamız var. Bizler bu hastalarımız için elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Sadece hastalığı olan insanlar değil aynı zamanda maddi durumu olmayan, yetim olan ve ailesi bakmayan ailelere de gıda, giyim yardımında bulunmak istiyoruz" dedi.
Dernekte 12 kişinin görev aldığını ifade eden Ekin, "Ekibimiz mahalleleri, köyleri dolaşarak bu ailelerimize ulaşmaya çalışıyor. Devletimiz zaten bu konuda yardımcı oluyor, ama bizler devletin ulaşamadığı ya da bu konuda bilgisi olmayan ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda sağlık kurumlarımızla işbirliği içerisinde olacağız ve koordineli bir şekilde çalışacağız. Bu ailelerimize ulaştıktan sonra sağlık sorunu olanları hastanelere yönlendirecek, maddi durumu olmayan ailelere de hayırsever vatandaşların yardımlarını ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin Van'da kanser hastaları için bir rehabilitasyon merkezinin kurulması olduğunu da sözlerine ekleyen Ekin, "Bizler sadece hastalarımıza sağlık hizmeti vermekle yetinmeyeceğiz. Bu kapsamda seminerler, eğitimler, konferanslar, tiyatro, gezi gibi sosyal aktiviteler de yapmayı düşünüyoruz. Bu anlamlı yolda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Ailesinde veya çevresinde bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların derneğimize başvurmalarını istiyoruz. Bizde bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

08.05.2017 09:16:41 TSI
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